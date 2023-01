Έκλεισες για mani; Οι 5 top αποχρώσεις στα νύχια τώρα, σύμφωνα με τους pros

Τα βερνίκια που θα αναβαθμίσουν το καθημερινό σας manicure

Είναι νέα χρονιά και ξέρετε τι σημαίνει αυτό: Οι περισσότερες από εμάς θέτουμε νέους στόχους, αφήνουμε πίσω μας παλιές συνήθειες που δεν μας εξυπηρετούν και αναζητούμε μια νέα αρχή. Είναι επίσης μια τέλεια ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό.

Όταν λέμε κάτι διαφορετικό δεν εννοούμε απαραίτητα να κάνετε εκείνο το extreme χρώμα στα μαλλιά σας αλλά μπορείτε απλά να επιλέξετε ένα υπέροχο χρώμα για τα νύχια σας που υπόσχεται να αναβαθμίσει το καθημερινό σας look.

Ναι και η ρουτίνα του manicure σας μπορεί να αλλάξει επιλέγοντας αποχρώσεις που ίσως δεν θα τολμούσατε παλαιότερα. Αν θέλετε μόνο το κλασικό κόκκινο ή το μπορντό, μήπως ήρθε η ώρα να πείτε «ναι» στο μπλε και το πράσινο; Να σας κάνουμε και μια μικρή υπενθύμιση ότι μπορείτε και μόνες σας να κάνετε στο manicure στο σπίτι σας και πραγματικά να το απολαύσετε! Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας και ειδικά όταν δεν βρίσκετε κάποιο ραντεβού σε nail bar, γιατί να μην το κάνετε μόνες σας;

Για να εμπνευστείτε, συγκεντρώσαμε μια λίστα με τα αγαπημένα μας βερνίκια που πρέπει να φορέσετε αυτόν τον Ιανουάριο. Μερικά είναι κλασικά, αλλά funky και ασυνήθιστα. Εσείς τι θα επιλέξετε;

1. Βαθύ μπλε

PHOTO: @BETINA_GOLDSTEIN

OPI Nail Lacquer in Less Is Norse

2. Μωβ

PHOTO: @NAILS_OF_LA

CHANEL Le Vernis Longwear Nail Colour in Prune Dramatique

3. Λευκό

PHOTO: @NAILS_OF_LA

ESSIE Nail Polish in Marshmallow

4. Σκούρο πράσινο

PHOTO: @HARRIETWESTMORELAND

JINSOON Nial Polish in Tila

5. Γκρι

PHOTO: @OLIVEANDJUNE

STATIC NAILS Liquid Glass Nail Polish in Mood

Eσείς ποιο θα δοκιμάσετε;