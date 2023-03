Wixie haircut: Το πιο cool κούρεμα που λίγες θα τολμούσαν

Είστε έτοιμες για μια ανατρεπτική αλλαγή στα μαλλιά σας; Αν ναι, τότε πρέπει να λάβετε την παρακάτω πρότασή μας σοβαρά υπόψη

Μια ανατρεπτική τάση κερδίζει έδαφος αυτή την άνοιξη και είναι το «wixie», σύμφωνα με τους κορυφαίους hairstylists. Είναι ένα ανάλαφρο, δροσερό και cool κούρεμα που μοιάζει σε αρκετά σημεία με το pixie.

Ουσιαστικά το wixie κούρεμα έχει το ίδιο DNA με το παραδοσιακό pixie αλλά με διαφορετικές αναλογίες και ένα πιο shag ύφος. Σκεφτείτε ότι το Emma Corrin, ήταν από τα πρώτα που δοκίμασαν το συγκεκριμένο hair look και μάλιστα στο κόκκινο χαλί.

Splash Ideal Images

Σύμφωνα με τον hairstylist των celebrities, Sal Salcedo, το wixie είναι πιο πλούσιο. «Το μήκος διατηρείται λίγο μεγαλύτερο και συνδυάζεται τέλεια με micro bangs». Όσον αφορά το styling ο ίδιος προτείνει χαρακτηριστικά: «Για μια πιο απαλή εμφάνιση, εφαρμόστε μια κρέμα styling σε νωπά μαλλιά και χτενίστε τα προς τα εμπρός καθώς τα στεγνώνετε με πιστολάκι. Για πιο χαλαρή εμφάνιση, εφαρμόστε ένα ελαφρύ gel και τονίστε τα πλαϊνά σημεία δίνοντας ένα πιο edgy φινίρισμα στο συνολικό look».

Μικρές λεπτομέρειες στο κούρεμα, μπορούν να προσθέσουν όγκο, να αλλάξουν την υφή, να κάνουν τα μαλλιά σας να φαίνονται πιο πλούσια. Αν σκέφτεστε να δώσετε μια ευκαιρία στην τάση του wixie, οι παρακάτω εικόνες θα σας εμπνεύσουν!

Αν θέλετε να ξεχάσετε το χτένισμα και το καθημερινό styling και είστε έτοιμες για μια πολύ δυναμική αλλαγή, go for the wixie look!