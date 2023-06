10 ponytails που θα θέλεις να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι

Η αλογοουρά θα σας λύσει τα χέρια όλο το καλοκαίρι

To καλοκαίρι ας συμφωνήσουμε σε κάτι απλό: δεν μπορούμε να περνάμε ώρες στον καθρέφτη με ένα πιστολάκι ή ένα ψαλίδι μαλλιών για να φτιάξουμε το τέλειο χτένισμα. Θέλουμε ένα εύκολο αλλά και stylish look χωρίς κόπο. Η αλογοουρά είναι μια από τις πιο στιλάτες λύσεις, ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media καθώς όλα τα αγαπημένα μας it girls έχουν ποζάρει με το συγκεκριμένο hair look, που μάλιστα ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

Απλή ή διακοσμημένη, η ψηλή αλογοουρά μπορεί να αποτελέσει ένα άκρως εντυπωσιακό χτένισμα που θα αναβαθμίσει στη στιγμή κάθε look σας.

Πώς θα τη δημιουργήσουμε;

Χτενίζουμε καλά τα μαλλιά μας, δίνουμε όγκο στις ρίζες αν χρειαστεί και με ένα λάστιχο τα πιάνουμε κοτσίδα. Ψηλή ή χαμηλή, με όγκο ή χωρίς, messy ή αυστηρά ισιωμένα μαλλιά, ανάλογα με το στιλ που θέλουμε να λανσάρουμε, προσαρμόζουμε το ponytail. Είναι ένα hairlook ιδανικό για το γραφείο, για πρωινές αλλά και βραδινές εμφανίσεις.

Πάρτε ιδέες από την gallery που ακολουθεί και δημιουργήστε το πιο cool ponytail του καλοκαιριού: