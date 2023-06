Black Nails: Το μαύρο manicure είναι hot και η Hailey Bieber το αποδεικνύει

H Hailey Bieber έχει την ικανότητα να δημιουργεί νέες τάσεις και δεν ξέρουμε πώς τα καταφέρνει αλλά κάθε φορά μας πείθει να τις ακολουθούμε

Με μια καλοκαιρινή selfie στο αμάξι της, η Hailey Bieber «άνοιξε» τον δρόμο για να πάρουν τα μαύρα νύχια τη θέση που τους αξίζει. Μπορεί να έχουμε συνδέσει τις σκουρόχρωμες αποχρώσεις με τον χειμώνα αλλά ένα stylish black mani με την υπογραφή της Bieber ήταν ικανό για να μας πείσει για το αντίθετο. To μαύρο manicure λοιπόν δεν είναι out of season.

Ένα clear μαύρο manicure μπορεί να αναβαθμίσει την εικόνα σου και μάλιστα να χαρίσει extra κομψότητα στα καλοκαιρινά σου looks. Ακόμη, ταιριάζει υπέροχα με την μαυρισμένη επιδερμίδα και κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αντίθεση που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι!

Instagram/@ haileybieber

Μη ξεχνάς ότι αν θέλεις να πειραματιστείς, μπορείς και με το μαύρο manicure επιλέγοντας να το συνδυάσεις με minimal σχέδια. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις το γαλλικό mani σου με μαύρη γραμμή, αντί για την κλασική λευκή ή να προσθέσεις διακριτικές πινελιές μαύρου σε ένα διάφανο mani.