Χέιλι Μπίμπερ: Το νέο χρώμα στα μαλλιά της είναι αυτό που θέλουν όλες για το φθινόπωρο

Αν αναζητάς μια γλυκιά απόχρωση για τη νέα σεζόν, η Χάλι Μπέρι σου έχει την καλύτερη πρόταση

Η Χέιλι Μπίμπερ λίγο πριν φύγει το καλοκαίρι άλλαξε τα μαλλιά της και εμείς είμαστε εδώ για ακόμη μία φορά να καταγράψουμε το ανανεωμένο της hair look. Το αγαπημένο it girl αγαπά να αλλάζει την εικόνα της και να πειραματίζεται συχνά. Μέχρι στιγμής μάλιστα έχει δημιουργήσει μερικές από τις πιο διάσημες τάσεις τα glazed donut nails, το latte makeup look ή και το strawberry look.

Πρόσφατα λοιπόν, το top model ανέβασε μερικές φωτογραφίες που δείχνει την νέα αλλαγή στα μαλλιά της και πιο συγκεκριμένα στο χρώμα. Παραμένει καστανή αλλά δοκίμασε μια πιο γλυκιά απόχρωση, εκείνη της κανέλας ή της καραμέλας.

Της ταιριάζει μοναδικά αυτό το χρώμα με καστανούς και ginger υποτόνους και σίγουρα θα θέλεις να το αντιγράψεις και εσύ! Το τελικό look είναι λαμπερό και δείχνει super natural.

Βρες στην παρακάτω gallery τις καλύτερες μάσκες μαλλιών για βαθιά θρέψη και επίλεξε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο με τις αναγκές σου: