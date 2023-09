Σαρλίζ Θερόν: To νέο της μανικιούρ είναι η μεγαλύτερη τάση του φθινοπώρου

Το nail look που θα σε εμπνεύσει φέτος το φθινόπωρο

H Σαρλίζ Θερόν ήταν καλεσμένη στο show του οίκου Dior και εκτός από το συγκλονιστικό look που για άλλη μια φορά μας κέρδισε, εμείς εστιάσαμε στο nail look της. Ως μία από τις ambassadors του οίκου φρόντισε την παραμικρή λεπτομέρεια και δεν μας απογοήτευσε. Πόζαρε στους φωτογράφους με ένα κλασικό λευκό πουκάμισο και μία embellished sheer φούστα και ολοκλήρωσε την εικόνα της με ένα minimal beauty look.

O celebrity nail artist Tom Bachik ανέλαβε το μανικιούρ της το οποίο ήταν silver και chromed. Πιο συγκεκριμένα, τόλμησε μακριά νύχια σε almond shape και το αποτέλεσμα ήταν άκρως εντυπωσιακό.

Τα μεταλλικά νύχια είναι σίγουρα ιδιαίτερα και ξεχωριστά. Άλλωστε αξίζει πάντα να δημιουργούμε statement με το στιλ μας, ακόμα και αν αυτό οφείλεται σε μία beauty λεπτομέρεια!