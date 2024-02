Το νέο θηλυκό hairstyle της Πενέλοπε Κρουζ αποπνέει κομψότητα

Το νέο bob haircut της Πενέλοπε χάρισε επιπλέον πόντους κομψότητας στην εμφάνισή της

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θαυμάζει κανείς την Πενέλοπε Κρουζ. Και σίγουρα, μερικοί από αυτούς αφορούν στην διαχρονική ομορφιά της και στα υπέροχα μακριά καστανά μαλλιά της. Δεν έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που η αγαπημένη ηθοποιός έκοψε μερικά εκατοστά από τα μαλλιά της, υιοθετώντας ένα μοντέρνο lob haircut και τόλμησε να πειραματιστεί ξανά με την εικόνα της.

IG @maryphillips

Το νέο bob haicut της δείχνει πράγματι ανεπιτήδευτα κομψό. Οι αλλαγές όμως δεν «έμειναν» μόνο στο μήκος των μαλλιών της. Η Πενέλοπε Κρουζ έκανε μια all the way μεταμόρφωση στα μαλλιά της, τολμώντας να τα βάψει σε μια πιο ξανθιά απόχρωση με μελί υποτόνους.

Η σταρ παρακολούθησε τα 30α ετήσια βραβεία του Screen Actors Guild (SAG) το περασμένο Σαββατοκύριακο και φόρεσε ένα μπλε φόρεμα που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους. Σε συνδυασμό με το νέο της hairstyle ήταν πραγματικά ακαταμάχητη!