A revolution in femininity: Η ιστορία του brand που έφερε την επανάσταση στην περιποίηση των μαλλιών

Οι εμβληματικές σειρές και οι λαμπρές καινοτομίες της Kérastase, την έχουν καταστήσει ως ένα διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς και δύναμης

Για όλες εμάς τις γυναίκες, τα μαλλιά μας είναι ένα signature χαρακτηριστικό ομορφιάς και έκφρασης της προσωπικότητάς μας. Είναι το φυσικό «στολίδι» που αναδεικνύει την ατομική μας ταυτότητα και, με την ποικιλία των χρωμάτων, των υφών και των στυλ που προσφέρουν, γίνονται καμβάς για να εκφράσουμε τη μοναδικότητά μας. Κάθε κίνηση τους, κάθε αντανάκλαση στο φως, προσθέτει μια ξεχωριστή πινελιά στη γοητεία μας. Τα μαλλιά μας, είτε σγουρά κι ατίθασα είτε λεία και στιλπνά, αφηγούνται τη δική τους ιστορία, προσδίδοντας αυτοπεποίθηση και χάρη σε κάθε βήμα της καθημερινότητάς μας.

Σήμερα, η περιποίηση των μαλλιών μας αποτελεί κομμάτι ενός ολοκληρωμένου τελετουργικό ομορφιάς. Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντοτε έτσι. Μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του ’60, η φροντίδα των μαλλιών περιοριζόταν στα πλαίσια της υγιεινής. Όμως το 1964, η γέννηση της Kérastase έφερε μια νέα προσέγγιση στην περιποίηση των μαλλιών. Πιστεύοντας ότι η πολυτέλεια πρέπει να είναι προσωπική, ανταποκρίθηκε στις επιθυμίες όλων εμάς των γυναικών μέσα από τη στενή σχέση μας με τον κομμωτή μας. Στα 60 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από τότε, η μάρκα διατηρεί την ίδια βαθιά σύνδεση τόσο με τους επαγγελματίες όσο και με τις πελάτισσές τους, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί προηγμένες επιστημονικές μεθόδους με στόχο να ανακαλύψει καινοτόμες λύσεις για τις πρωταρχικές ανάγκες των μαλλιών μας.

60 years of Innovation

Στην καρδιά κάθε σύνθεσης Kérastase είναι η επιστημονική έρευνα, χάρη στην οποία η μάρκα έχει κατορθώσει διαχρονικά να καινοτομεί με πρωτοποριακά προϊόντα που αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο των μαλλιών. Εμπεριέχοντας συστατικά όπως το Υαλουρονικό Οξύ, το Aminexil, και πανίσχυρους συνδυασμούς οξέων, οι υψηλής απόδοσης συνθέσεις Kérastase υπόσχονται τα καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, η προηγμένη επιστήμη έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συνθέσεων που όχι μόνο είναι πολύ αποτελεσματικές, αλλά επίσης προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία περιποίησης με νέες υφές και νέες τεχνικές εφαρμογής.

Οι επιστημονικές καινοτομίες που έκαναν την Kérastase αυτό που είναι σήμερα

H 1η περιποίηση για τα μαλλιά

Το 1964, η Kérastase γεννήθηκε με μια νέα ιδέα: την πολυτελή περιποίηση των μαλλιών. Σήμερα, μετά από αμέτρητες καινοτομίες και πάμπολλα προϊόντα και λύσεις ομορφιάς, η παράδοση συνεχίζεται και το 2024 με την Première – την πρωτοποριακή σειρά επανόρθωσης που συνδυάζει επιστήμη και πολυτέλεια.

Η 1η διάγνωση των μαλλιών

Τη δεκαετία του 1970, η Kérastase ανέπτυξε την ιδέα της διάγνωσης των μαλλιών: τη διαδικασία κατά την οποία ο κομμωτής αξιολογεί την κατάσταση των μαλλιών και προτείνει το κατάλληλο πλάνο περιποίησης. Το 2024, η μάρκα παρουσίασε το K-Scan, μια 4k κάμερα που επιτρέπει τη λεπτομερέστερη εξέταση των μαλλιών και του τριχωτού. Με τη βοήθεια της προηγμένης τεχνολογίας, η Kérastase ενισχύει την παρουσία της εκεί όπου γεννήθηκε: στο κομμωτήριο.

Η 1η διάγνωση για το τριχωτό της κεφαλής

Τη δεκαετία του 1960, η Kérastase έγινε η πρώτη μάρκα που ενέπνευσε εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής. Τη δεκαετία του 2020, ανέπτυξε δύο πρωτοποριακές σειρές που εστιάζουν στην υγεία του τριχωτού, προσφέροντας ταυτόχρονα μια πολυτελή εμπειρία: την Genesis για την τριχόπτωση και τη Symbiose για την πιτυρίδα.

Η πρώτη μάσκα μαλλιών Kérastase

Το 1079, η Kérastase ανέπτυξε τη Masque Capillaire, την πρώτη μάσκα μαλλιών. Έκτοτε, έχει δημιουργήσει αμέτρητες ακόμα μάσκες βαθιάς περιποίησης, προσφέροντας εντατική περιποίηση για όλους τους τύπους μαλλιών μέσα από μια υπέροχη, πολυτελή τελετουργία.

Η πρώτη περιποίηση Kérastase για τα ξηρά μαλλιά

Το 1985, η Kérastase έφερε την επανάσταση στην περιποίηση των ξηρών μαλλιών με τη σειρά Nutritive, η οποία παραμένει εμβληματική μέχρι και σήμερα. Η σειρά εμπλουτίστηκε το 2019 με το πρωτοποριακό Magic 8HR Night Serum, και ανανεώθηκε πλήρως το 2023.

Η πρώτη περιποίηση ενδυνάμωσης μαλλιών Kérastase

Το 1994, η Kérastase κυκλοφόρησε την πρώτη της σειρά για την ενδυνάμωση των μαλλιών: τη Resistance που εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής. Το 2024, στο πλευρό της προστέθηκε η Première, μια πρωτοποριακή σειρά που προσφέρει απαράμιλλη ενδυνάμωση στα ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Icons of Audacity

Οι πρέσβειρες της Kérastase εύχονται όλες μαζί «Χρόνια Πολλά» στην Kérastase μέσα από ένα μοναδικό φιλμ. Με τις Sydney Sweeney, Emily Ratajkowski, Ebonee Davis και τη νέα μούσα της Kérastase, Yang Mi, το φιλμ αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο όλα όσα είναι η Kérastase σήμερα.

«Η Kérastase είναι μια δύναμη πολιτισμού που παραμένει απόλυτα σύγχρονη και επίκαιρη γνωρίζοντας καλά τι πραγματικά θέλουν οι γυναίκες», Sydney Sweeney

«Λατρεύω το γεγονός ότι η Kérastase πραγματικά πρωτοστάτησε στην περιποίηση για τα σγουρά μαλλιά, καταρρίπτοντας τους μύθους και το στίγμα γύρω από ορισμένους τύπους μαλλιών», Ebonee Davis

«Η Kérastase με προσέγγισε για την ακτιβιστική δράση μου και για το γεγονός ότι είχα αρχίσει να μιλώ ανοιχτά για τα προβλήματα των γυναικών και να υπερασπίζομαι τη συνεισφορά των γυναικών στην κοινωνία», Emily Ratajkowski

«Αναζητώ συνεχώς νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη –νέες προκλήσεις, νέες ιδέες, νέες αλληλεπιδράσεις. Η Kérastase συμμερίζεται αυτή μου τη φιλοσοφία, και βλέπουμε και οι δύο την ισχυρή εσωτερική δύναμη των γυναικών. Όταν είσαι ο πραγματικός σου εαυτός, μπορείς να τολμήσεις να λάμψεις», Yang Mi

Power Talks

Μέσα από την επαναστατική αποστολή της, η Kérastase στηρίζει τις γυναίκες προσφέροντάς τους καθοδήγηση και ενθαρρύνοντάς τες να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους. Το 2022, η Kérastase λάνσαρε το Power Talks, ένα πρόγραμμα που εστιάζει στον αντίκτυπο και σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις νεαρές γυναίκες να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν επαγγελματικά, να αξιοποιήσουν χρήσιμα δίκτυα, και να στηρίξουν άλλες γυναίκες στο περιβάλλον τους. Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Step Up, η Kérastase προσφέρει δυνατότητες άμεσης καθοδήγησης (flash mentorship), καθώς και εκπαιδευτικές τακτικές για την εξάλειψη των κυριότερων εμποδίων στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Τα επιτεύγματα και οι δεσμεύσεις της Kérastase για το μέλλον του πλανήνη

Η Kérastase ατενίζει τα επόμενα 60 χρόνια με πιο βιώσιμες συνθέσεις, συσκευασίες και καινοτομίες, για ακόμα πιο αποτελεσματική και πιο προσωπική περιποίηση. Από το 2015, το εργοστάσιό της στην Ισπανία, το οποίο παράγει το 97% των προϊόντων Kérastase, χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και 100% ανακυκλωμένο νερό χάρη στο σύστημα Waterloop. Το 2022, τα επαναπληρώσιμα σαμπουάν της μάρκας κυκλοφόρησαν σε ευρεία κλίμακα, ενώ όλα τα μπουκάλια σαμπουάν που έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε για χρήση στο σπίτι είναι από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό. Από το 2023, το 96% των νέων λανσαρισμάτων είναι οικολογικού σχεδιασμού, κάτι που βοηθά την Kérastase βοηθά να εξοικονομήσει 1.110 τόνους νέου πλαστικού. Εδώ και πάνω από 30 χρόνια, η Kérastase έχει δεσμευτεί για έναν κόσμο χωρίς δοκιμές σε ζώα, πράγμα που καθίσταται εφικτό χάρη σε πρωτοποριακές εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης της ασφάλειας που δεν περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα. Επιπλέον, το 63% των συστατικών στις συνθέσεις Kérastase είναι φυτικής προέλευσης.

Και σήμερα, η Kérastase δεσμεύεται για το μέλλον:

- 100% ανακυκλωμένο πλαστικό έως το 2030

- 98% συστατικά βιολογικής προέλευσης έως το 2030

- 100% οικολογικός σχεδιασμός για τα νέα λανσαρίσματα ή τις ανανεώσεις προϊόντων έως το 2030.

Pillars of Excellence

Οι εμβληματικές σειρές και οι λαμπρές καινοτομίες που έχουν κάνει την Kérastase ένα διαχρονικό σύμβολο ομορφιάς και δύναμης

NUTRITIVE, 1985

HEALTHY RITUAL FOR DRY HAIR Η Kérastase ανέπτυξε την απόλυτη λύση για τα ξηρά, θαμπά μαλλιά. Το εμβληματικό πορτοκαλί μπουκάλι και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της σειράς Nutritive τα γνωρίζουν και τα έχουν αγαπήσει γενιές γυναικών, σε όλον τον κόσμο.

ELIXIR ULTIME, 2010

SHINE OF AN ICON Ένα διαχρονικά εμβληματικό προϊόν που καταπολεμά το φριζάρισμα και δίνει λάμψη στα μαλλιά –ένα μπουκαλάκι του πολυαγαπημένου Original Hair Oil πωλείται κάθε 3 λεπτά! Το Elixir Ultime ανανεώθηκε φέτος, αποκτώντας οικολογικό σχεδιασμό.

CHRONOLOGISTE, 2010

LIVE BEYOND TIME Η επιτομή της πολυτελούς περιποίησης. Η μοναδική αυτή σειρά περιλαμβάνει προϊόντα που, με τη δύναμη της επιστήμης, βοηθούν τα μαλλιά να ανακτήσουν τη νεανική ζωντάνια τους. Μια βαθιά περιποίηση, με μεθυστικό άρωμα.

FUSIO DOSE, 2011

CUSTOMIZED HAIRCARE Εντατική, στοχευμένη θεραπεία που μεταμορφώνει αμέσως τα μαλλιά, στα έμπειρα χέρια του κομμωτή.

BLOND ABSOLU, 2019

YOU DARE, WE CARE Η επανάσταση στο ξανθό. Αυτή η πολύ επιτυχημένη σειρά περιλαμβάνει προϊόντα για αποτελεσματική καταπολέμηση των ανεπιθύμητων ζεστών τόνων αλλά και βαθιά θρέψη και ενυδάτωση, για να μπορούμε να ανοίξουμε το χρώμα των μαλλιών μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι το ντεκαπάζ θα τα καταστρέψει.

GENESIS, 2020

NEVER BE AFRAID OF FALLING Για πρώτη φορά, η Kérastase συνδυάσε την προηγμένη επιστήμη στον τομέα της τριχόπτωσης με τη σύγχρονη πολυτέλεια, σε μια εξατομικεύσιμη συλλογή σχεδιασμένη για τη νέα γενιά τολμηρών γυναικών.

CURL MANIFESTO, 2021

MANIFEST YOUR GREATNESS Πιο πολύ κίνημα, παρά σειρά προϊόντων. Αυτή η επαναστατική, εξατομικευμένη συλλογή έδωσε για πρώτη φορά πολυτελή χαρακτήρα στην περιποίηση των σγουρών μαλλιών, καταρρίπτοντας τα κοινωνικά πρότυπα ομορφιάς και ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να αναδείξουν υπερήφανα τις πανέμορφες μπούκλες τους.

PREMIÈRE, 2024

REIGNITE YOUR INNER STRENGTH Με την πρωτοποριακή συνέργεια δύο ισχυρών οξέων, που εξαλείφουν τα κατάλοιπα ασβεστίου, βοηθώντας τα μαλλιά να ανακτήσουν τη δύναμη και την ομορφιά τους.