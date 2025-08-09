Τα ωραιότερα heatless hairstyles για να αποφύγεις τη φθορά το καλοκαίρι

Stylish χτενίσματα, χωρίς θερμότητα, για μαλλιά που δείχνουν υπέροχα και παραμένουν υγιή

Το καλοκαίρι είναι η πιο ανέμελη εποχή του χρόνου με ήλιο και ατελείωτες ώρες στη θάλασσα. Δυστυχώς, όμως, είναι και μια περίοδος όπου τα μαλλιά μας δοκιμάζονται από τον ήλιο, το αλάτι, το χλώριο και τη ζέστη. Το τελευταίο που χρειάζονται είναι η επιπλέον θερμική καταπόνηση από εσουάρ, ισιωτικές και ψαλίδια για μπούκλες.

Υπάρχουν όμως υπέροχα heatless hairstyles που δεν θυσιάζουν το στυλ για χάρη της υγείας των μαλλιών μας. Εσύ θα τα δοκιμάσεις;



Χαλαρές overnight πλεξούδες

Οι πλεξούδες είναι το απόλυτο trick για φυσικό κυματισμό χωρίς θερμότητα. Πλέξε τα νωπά μαλλιά σου πριν τον ύπνο και το πρωί ξύπνα με τέλεια, boho waves. Beauty tip: Ψέκασε λίγο sea salt spray στα μαλλιά σου πριν τα πλέξεις για πιο beachy αποτέλεσμα.

The heatless curling ribbon

Το TikTok λατρεύει αυτό το trend, κι όχι άδικα! Τοποθέτησε ένα σατέν curling ribbon ή ακόμα και τη ζώνη από το μπουρνούζι σου στην κορυφή του κεφαλιού σουκαι τύλιξε γύρω του τα μαλλιά σου. Άφησέ το για μερικές ώρες ή όλη νύχτα. Το αποτέλεσμα; Ομοιόμορφες, εντυπωσιακές μπούκλες, χωρίς καθόλου φθορά.



Bubble ponytail

Ένα από τα πιο fun και μοντέρνα χτενίσματα. Πιάσε μια ψηλή ή χαμηλή αλογοουρά και βάλε λαστιχάκια ανά διαστήματα, δημιουργώντας "φούσκες". Ιδανικό χτένισμα για παραλία αλλά και για βραδινές εξόδους.



Sleek bun

Αγαπημένο χτένισμα των fashionistas και τέλειο για τις ζεστές μέρες. Άπλωσε λίγο gel ή leave-in conditioner σε νωπά μαλλιά και κάνε έναν χαμηλό, κομψό κότσο. Δίνει την αίσθηση φρεσκάδας και στιλ, ενώ προστατεύει τα μαλλιά από την έκθεση στον ήλιο.



Twist & clip bun

Ένα γρήγορο χτένισμα που χρειάζεται μόνο ένα claw clip. Τύλιξε τα μαλλιά σου σε ένα twist και στερέωσέ τα με το clip. Δίνει effortless αισθητική, αφήνει τον αυχένα ελεύθερο και δεν σπάει την τρίχα.