Beauté την Κυριακή: Η φυσική θεραπεία που υπόσχεται υγιές τριχωτό και λαμπερά μαλλιά

Αν επιθυμείς καθαρό τριχωτό, λεία υφή και μαλλιά που ακτινοβολούν υγεία - ίσως είναι ώρα να κάνεις μια δοκιμή

Ανάμεσα στα πιο πολυσυζητημένα φυσικά συστατικά που έχουν κατακτήσει τον κόσμο της ομορφιάς τα τελευταία χρόνια, το μηλόξυδο (apple cider vinegar) κρατά μια ξεχωριστή θέση. Χάρη στις πολυάριθμες ευεργετικές του ιδιότητες, έχει μετατραπεί σε μυστικό ομορφιάς και υγείας των μαλλιών. Πώς μπορεί όμως να αξιοποιηθεί;

Το ξέβγαλμα των μαλλιών με μηλόξυδο (ACV rinse) είναι μια απλή αλλά θαυματουργή θεραπεία που εφαρμόζεται μετά το λούσιμο, με στόχο να αποτοξινώσει το τριχωτό της κεφαλής, να εξισορροπήσει το pH και να προσδώσει στα μαλλιά φυσική λάμψη.

Γιατί να το δοκιμάσεις;

Το μηλόξυδο περιέχει οξικό οξύ, ένζυμα και φιλικά βακτήρια που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη: Ισορροπεί το pH του τριχωτού, μειώνοντας λιπαρότητα και ξηρότητα. Καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνοντας υπολείμματα προϊόντων styling και σιλικόνης. Καταπραΰνει την φαγούρα και την πιτυρίδα, χάρη στις αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες. Ενισχύει τη λάμψη, κλείνοντας τα λέπια της τρίχας και χαρίζοντας πιο λείο και υγιές αποτέλεσμα. Βοηθά στην ανάπτυξη των μαλλιών, αφού ένα καθαρό τριχωτό ευνοεί την κυκλοφορία του αίματος και την υγιή ανάπτυξη της τρίχας.

Πώς εφαρμόζεται

Η διαδικασία είναι απλή και μπορείς να την εντάξεις εύκολα στην ρουτίνα περιποίησής σου:

Υλικά:

2 κουταλιές της σούπας βιολογικό μηλόξυδο

1 φλιτζάνι χλιαρό νερό

Οδηγίες:

Ανακάτεψε καλά το μηλόξυδο με το νερό.

Λούσου κανονικά με σαμπουάν και conditioner.

Ρίξε το διάλυμα ACV αργά πάνω στο τριχωτό και τα μήκη των μαλλιών.

Κάνε απαλό μασάζ για 2-3 λεπτά.

Άφησέ το να δράσει για 1-2 λεπτά και ξέβγαλε με δροσερό νερό.

Συχνότητα: 1-2 φορές την εβδομάδα είναι ιδανική, ανάλογα με τις ανάγκες των μαλλιών σου.