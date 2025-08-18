Αν τα νύχια σου είναι αδύναμα και ξεφλουδίζουν, αυτά είναι τα 5 expert tips που πρέπει να γνωρίζεις

Με μικρές καθημερινές κινήσεις, μπορείς να χαρίσεις στα νύχια σου δύναμη, ανθεκτικότητα και υγιή εμφάνιση

Τα αδύναμα και εύθραυστα νύχια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά πολλές γυναίκες. Σπάνε, ξεφλουδίζουν στις άκρες ή χάνουν τη λάμψη τους, κάνοντας τα χέρια να δείχνουν απεριποίητα, ακόμη κι αν έχουμε κάνει μόλις μανικιούρ. Οι ειδικοί στην περιποίηση άκρων συμφωνούν: η λύση δεν βρίσκεται μόνο σε ένα καλό βερνίκι, αλλά κυρίως στην καθημερινή φροντίδα. Αυτά είναι τα 5 expert tips που θα μεταμορφώσουν τα νύχια μας σε πιο υγιή, δυνατά και λαμπερά.

IG @emilietommerberg





Η ενυδάτωση

Η αφυδάτωση είναι ο Νο1 εχθρός των νυχιών. Χρησιμοποιούμε ένα λάδι για τα πετσάκια ή μια πλούσια ενυδατική κρέμα χεριών μετά από κάθε πλύσιμο. Έτσι διατηρούμε την ελαστικότητα και προλαμβάνουμε το ξεφλούδισμα.

Η βάση

Πριν από οποιοδήποτε βερνίκι, εφαρμόζουμε μια ενισχυτική βάση με βιταμίνες (ιδιαίτερα με βιταμίνη Ε ή βιοτίνη). Εκτός από το ότι προστατεύει την επιφάνεια του νυχιού, λειτουργεί σαν "ασπίδα" απέναντι στις χρωστικές ουσίες των βερνικιών.

Λιμάρισμα αντί για κόψιμο

Αντί να χρησιμοποιούμε ψαλίδι, προτιμάμε μια χάρτινη λίμα. Το συνεχές κόψιμο μπορεί να προκαλέσει μικρορωγμές που οδηγούν σε σπάσιμο. Με απαλές κινήσεις προς μία κατεύθυνση, θα διατηρήσουμε τα νύχια ομοιόμορφα και πιο ανθεκτικά.



IG @emilietommerberg

Προσοχή στη διατροφή

Η ομορφιά ξεκινάει από μέσα προς τα έξω. Μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες, ψευδάργυρο και ωμέγα-3 λιπαρά θα ενισχύσει την ανάπτυξη των νυχιών. Συμπληρωματικά, η βιοτίνη θεωρείται “must” για όποιον θέλει πιο δυνατά νύχια.



Δίνουμε "ανάσα" στα νύχια

Η συνεχής χρήση βερνικιών και gel μπορεί να αποδυναμώσει την κερατίνη του νυχιού. Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνουμε τα νύχια μας άβαφα για 2-3 μέρες κάθε μήνα, ώστε να ανακτούν τη φυσική τους αντοχή.