5 κουρέματα που ενισχύουν τον όγκο των λεπτών μαλλιών

Ένα σωστό κούρεμα αναδεικνύει τα μαλλιά, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στο styling

Τα λεπτά μαλλιά έχουν συχνά την τάση να δείχνουν άτονα και χωρίς σώμα, ειδικά αν δεν έχουν το σωστό κούρεμα. Με τις κατάλληλες τεχνικές, όμως, μπορείς να δώσεις την ψευδαίσθηση όγκου, πυκνότητας και κίνησης, μεταμορφώνοντας άμεσα το look σου. Ανακάλυψε 5 κουρέματα που χαρίζουν πλούσιο αποτέλεσμα ακόμα και στα πιο λεπτά μαλλιά.



Το μακρύ καρέ

Το lob είναι από τα πιο κολακευτικά κουρέματα για λεπτά μαλλιά, αφού το μήκος του που φτάνει λίγο μέχρι τους ώμους, προσφέρει δομή και όγκο. Μπορείς να το συνδυάσεις με ελαφριά layers ώστε να αποφύγεις το "βαρύ" τελείωμα που κάνει τα μαλλιά να δείχνουν επίπεδα.



Το κοντό καρέ με layers



Το κλασικό bob με διακριτικά layers δίνει αμέσως την αίσθηση πλούσιας πυκνότητας. Αν έχεις λεπτά μαλλιά, το μήκος πάνω από τους ώμους βοηθάει να σηκώνονται πιο εύκολα από τη ρίζα, δημιουργώντας έναν φυσικό όγκο που αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο με ένα απλό blow dry.



Το pixie cut



Το pixie είναι το κούρεμα που προσθέτει δυναμισμό στα λεπτά μαλλιά. Ειδικά αν συνδυαστεί με φιλάρισμα στο πάνω μέρος, δημιουργεί layers που δίνουν ζωντάνια και την αίσθηση πλούσιων μαλλιών.



Το φιλαριστό κούρεμα με curtain bangs



Τα curtain bangs (αυτές οι χαλαρές αφέλειες που ανοίγουν στη μέση) συνδυασμένες με φιλάρισμα σε όλο το μήκος των μαλλιών χαρίζουν αμέσως περισσότερο όγκο γύρω από το πρόσωπο. Τα layers δημιουργούν κίνηση, ενώ οι αφέλειες δίνουν έξτρα πυκνότητα στο μπροστινό μέρος.



Το shag cut



Ένα πιο edgy και μοντέρνο κούρεμα, το shag, βασίζεται σε έντονο φιλάρισμα που ξεκινάει από ψηλά και κατεβαίνει προς τις άκρες των μαλλιών. Το αποτέλεσμα είναι ανάλαφρο, γεμάτο υφή και όγκο, με ένα cool χαρακτήρα που δείχνει τέλειο τόσο σε ίσια όσο και σε κυματιστά μαλλιά.