Αυτός είναι ο τρόπος που οι Γαλλίδες κάνουν τα ξανθά μαλλιά τους να δείχνουν πάντα πολυτελή

Το πολυτελές hair color trend που πρωταγωνιστεί αυτή τη στιγμή στο Παρίσι και αναμένεται να γίνει μια από τις πιο περιζήτητες αποχρώσεις μαλλιών της σεζόν

Αν υπάρχει ένα μυστικό ομορφιάς που οι Γαλλίδες κατέχουν καλύτερα από κάθε άλλη γυναίκα, αυτό είναι η ικανότητά τους να δείχνουν ανεπιτήδευτα κομψές. Από το μακιγιάζ μέχρι το στυλ τους, ξέρουν πάντα πώς να επιτυγχάνουν το τέλειο effortless chic. Και όταν μιλάμε για μαλλιά, υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση που έχει κατακτήσει το Παρίσι: το smudged blonde.

IG @sabinasocol





Τι είναι το smudged blonde;

Πρόκειται για μια εκδοχή του ξανθού που δεν μοιάζει «στημένη», ούτε υπερβολικά φωτεινή. Η τεχνική βασίζεται στη φυσική ανάμιξη των χρωματικών τόνων: η ρίζα παραμένει ελαφρώς πιο σκούρα και σταδιακά «σβήνει» σε πιο λαμπερούς, πολυδιάστατους ξανθούς τόνους. Το αποτέλεσμα; Ένα χρώμα που δείχνει πολυτελές, φυσικό και απόλυτα σύγχρονο. Οι Παριζιάνες δεν θέλουν να περνούν ώρες στο κομμωτήριο, ούτε να δείχνουν υπερβολικά «φτιαγμένες». Ως εκ τούτου, το smudged blonde τους προσφέρει ακριβώς αυτό που χρειάζονται!



IG @sabinasocol

Το ξανθό της σεζόν

Το smudged blonde είναι η απόδειξη ότι τα πιο κομψά looks δεν χρειάζονται υπερβολή. Είναι το χρώμα που συνδυάζει φινέτσα και πρακτικότητα, και που υπόσχεται να γίνει το πιο πολυζητημένο ξανθό της σεζόν. Αν αναζητάς έναν τρόπο να ανανεώσεις τα μαλλιά σου και να δείχνουν αβίαστα chic, τώρα ξέρεις ποιο hair trend πρέπει να ακολουθήσεις.