Silk Veil: Το πιο κομψό, ουδέτερο μανικιούρ όλων των εποχών

Αυτό το μανικιούρ αποδεικνύει πως η κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες

Στον κόσμο της ομορφιάς, όπου οι τάσεις αλλάζουν με ιλιγγιώδη ρυθμό, κάποια looks καταφέρνουν να ξεχωρίσουν χάρη στη διαχρονικότητά τους. Ένα από αυτά είναι το νέο viral trend στο μανικιούρ, τα Silk Veil nails. Είναι εμπνευσμένα από τον διάσημο nail artist Iram Shelton και ήδη θεωρούνται το απόλυτο μανικιούρ για γυναίκες που αγαπούν την κομψότητα μέσα από την απλότητα.



Silk Veil nails

Πρόκειται για μια μίνιμαλ, αλλά εξαιρετικά εκλεπτυσμένη εκδοχή του ουδέτερου μανικιούρ. Η τεχνική βασίζεται σε ένα διάφανο λευκό βερνίκι, που χαρίζει στα νύχια την αίσθηση ενός “βελούδινου πέπλου” - εξού και το όνομά του. Το αποτέλεσμα θυμίζει τα δημοφιλή milky nails που πρωταγωνιστούσαν το τελευταίο διάστημα στις τάσεις, αλλά με ακόμα πιο αιθέριο και διάφανο φινίρισμα. Η υφή τους δίνει την αίσθηση πως τα χέρια είναι αψεγάδιαστα, υγιή και περιποιημένα, χωρίς να φαίνεται ότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι ένα καθαρό, κομψό και απίστευτα ευέλικτο nail look.



IG @emilietommerberg

Silk Veil nail inspo

