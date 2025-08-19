Αυτό είναι το σχήμα νυχιών που κολακεύει κάθε γυναίκα

Το έχεις δοκιμάσει;

Η επιλογή του ιδανικού σχήματος νυχιών είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Όπως το αγαπημένο μας τζιν ή το άρωμα που έχουμε ταυτίσει με την προσωπικότητά μας, έτσι και το σχήμα των νυχιών αντικατοπτρίζει το στυλ και την αισθητική μας. Η σωστή επιλογή δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά κυρίως τι ταιριάζει στα χέρια μας και αναδεικνύει καλύτερα την εικόνα τους.



Κάποιες γυναίκες παραμένουν πιστές σε κοντά, πρακτικά νύχια που εξυπηρετούν την καθημερινότητα, ενώ άλλες προτιμούν πιο μακριά και επιμελώς σμιλεμένα σχήματα. Κάθε επιλογή αλλάζει την αίσθηση και τη συνολική όψη των χεριών: ένα τετράγωνο σχήμα μπορεί να «κοντύνει» οπτικά τα δάχτυλα, ενώ οι στρογγυλεμένες άκρες χαρίζουν πιο θηλυκή εικόνα.



Ίσως γι’ αυτό πολλές φορές επιμένουμε σε αυτό που γνωρίζουμε καλά, ακόμη κι αν διαισθανόμαστε ότι θα μας ταίριαζε περισσότερο κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, σύμφωνα με κορυφαίους nail experts, υπάρχει ένα σχήμα που ταιριάζει σχεδόν σε όλες τις γυναίκες και αναδεικνύει κάθε χέρι: το αμυγδαλωτό.

Κομψό, διαχρονικό και εξαιρετικά κολακευτικό, το almond shape συνδυάζει θηλυκότητα και φινέτσα, γι’ αυτό και θεωρείται η πιο ασφαλής αλλά και πιο στυλάτη επιλογή για κάθε γυναίκα.