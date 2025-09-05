Η πλαϊνή χωρίστρα επανέρχεται: Πώς να την υιοθετήσεις ανάλογα με το σχήμα του προσώπου σου

Ίσως είναι το στοιχείο που έψαχνες για να ανανεώσεις την εικόνα σου τη νέα σεζόν

Οι τάσεις της ομορφιάς κάνουν κύκλους και η πλαϊνή χωρίστρα - το signature στοιχείο στο hairstyle των it-girls τη δεκαετία του 2000 - επιστρέφει δυναμικά. Πρόκειται για ένα μικρό twist που μπορεί να μεταμορφώσει το πρόσωπό σου και να προσθέσει γοητεία στην εμφάνισή σου. Το μυστικό; Να προσαρμόσεις το στυλ της χωρίστρας στο σχήμα του προσώπου σου.

Στρογγυλό πρόσωπο

Η πλαϊνή χωρίστρα λειτουργεί σαν «μαγικό» trick, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μήκους και σπάει την κυκλική συμμετρία. Διάλεξε χωρίστρα λίγο πιο βαθιά στο πλάι για να «στενέψεις» οπτικά το πρόσωπο και συνδύασέ την με ελαφριές κυματιστές άκρες που πλαισιώνουν τα ζυγωματικά.

Οβάλ πρόσωπο

Το οβάλ πρόσωπο είναι το πιο ευέλικτο, οπότε μπορείς να παίξεις ελεύθερα με κάθε εκδοχή πλάγιας χωρίστρας. Από διακριτική μετατόπιση λίγων εκατοστών μέχρι πιο τολμηρή, σχεδόν δραματική χωρίστρα, όλα λειτουργούν κολακευτικά. Δοκίμασε sleek ίσια μαλλιά για chic αποτέλεσμα ή messy waves για effortless vibes.

IG @negin_mirsalehi





Τετράγωνο πρόσωπο

Αν έχεις έντονες γωνίες, μια απαλή πλαϊνή χωρίστρα μπορεί να τις «μαλακώσει». Προτίμησε ατημέλητα layers ή αφέλειες στο πλάι που πέφτουν διαγώνια, στρογγυλεύοντας το περίγραμμα. Αυτό το look προσδίδει θηλυκότητα και ισορροπεί τις δυνατές γραμμές.



Μακρύ πρόσωπο

Η πλαϊνή χωρίστρα βοηθά να «σπάσει» το μήκος και να φέρει περισσότερη αρμονία στο πρόσωπο. Μια μέτρια σε βάθος χωρίστρα που συνδυάζεται με όγκο στο πλάι ή κυματισμούς, δίνει πλάτος και χαρίζει φρεσκάδα.