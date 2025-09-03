Τα ενυδατικά σαμπουάν που αναζωογονούν τα μαλλιά, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές

Τα μαλλιά ανακτούν τη λάμψη και τη ζωντάνια τους

Μετά το καλοκαίρι, τα μαλλιά μας «διψούν» για φροντίδα. Ο ήλιος, το αλάτι της θάλασσας, το χλώριο της πισίνας και ο αέρας δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που αφήνει στα μαλλιά σημάδια όπως η ξηρότητα, η θαμπή όψη και οι σπασμένες άκρες. Για να επαναφέρουμε τη λάμψη και τη ζωντάνια τους πριν από το φθινόπωρο, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να επενδύσουμε σε ένα ενυδατικό σαμπουάν.

Στόχος του είναι να αποκαταστήσει την υγρασία στην τρίχα, να ενδυναμώσει τα μαλλιά και να επαναφέρει την ελαστικότητα και τη λάμψη τους, χαρίζοντας απαλότητα και μεταξένια υφή. Τα κορυφαία συστατικά που πρέπει να αναζητήσουμε σε μια τέτοιου είδους σύνθεση σαμπουάν είναι το Υαλουρονικό οξύ για βαθιά ενυδάτωση, τα έλαια καρύδας ή αργκάν για θρέψη και λάμψη, η αλόη βέρα για καταπραϋντική δράση και οι πρωτεΐνες μεταξιού ή κερατίνης για επανόρθωση.



Beauty editor’s favourites



IG @franziskanazarenus

Kérastase Nutritive Bain Satin Hydrating Shampoo – Βρες το εδώ



Moroccanoil Hydrating Shampoo – Βρες το εδώ



Amika Hydro Rush Intense Moisture Shampoo – Βρες το εδώ



Apivita Hyaluronic Hydra Moisturizing Shampoo – Βρες το εδώ



L'Oréal Paris Elvive Hydra Hyaluronic Shampoo – Βρες το εδώ