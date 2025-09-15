Hair trend alert: Το C-Shape είναι (ήδη) το πιο περιζήτητο κούρεμα της σεζόν

Το C-Shape haircut είναι η επιτομή της modern retro αισθητικής

Η αισθητική των ‘00s κάνει δυναμική επιστροφή, τόσο στις τάσεις της μόδας όσο και της ομορφιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, έρχεται ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο αγαπημένα haircuts εκείνης της δεκαετίας: το C-Shape. Με τις χαρακτηριστικές καμπύλες που «αγκαλιάζουν» το πρόσωπο, αναδεικνύεται ήδη ως το πιο περιζήτητο μακρύ κούρεμα του φθινοπώρου 2025.



Πρόκειται για ένα μακρύ haircut με layers, όπου τα μπροστινά τμήματα σχηματίζουν απαλά τόξα που προσομοιάζουν το γράμμα C γύρω από τα ζυγωματικά και το περίγραμμα του προσώπου. Το C-Shape haircut αποπνέει κομψότητα και θηλυκότητα, ενώ χαρίζει στα μαλλιά κίνηση.



Το C-Shape haircut προσφέρει ακριβώς αυτό που αναζητούν οι γυναίκες σήμερα: ευκολία στο styling, νεανική αύρα και πολυδιάστατη κομψότητα. Επιπλέον, ταιριάζει σε όλες σχεδόν τις υφές μαλλιών, από ίσια μέχρι ελαφρώς κυματιστά, αναδεικνύοντας με ξεχωριστό τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου.