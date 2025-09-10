Italian Bob: Το κούρεμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση, πολυτέλεια και διαχρονική φινέτσα

Υπόσχεται όγκο και λάμψη στα μαλλιά με αίσθηση ανεπιτήδευτης κομψότητας

Τα τελευταία χρόνια, το bob haircut βρίσκεται στην κορυφή των hair trends και γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές, όχι μόνο επειδή είναι κομψό και διαχρονικό, αλλά και γιατί κάθε εκδοχή του αποπνέει έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν, τα φλας στρέφονται προς το Italian bob – μια πιο bold και σαφώς πιο dolce vita εκδοχή αυτού του στιλ κουρέματος.





Πρόκειται για ένα καρέ πιο μακρύ, συνήθως λίγο πιο κάτω από το πηγούνι, με πιο πλούσιο όγκο και κίνηση. Θυμίζει τις Ιταλίδες σταρ των '60s, με πλούσια, λαμπερά μαλλιά, έντονα layers και ένα touch πολυτέλειας. Το Italian bob ταιριάζει περισσότερο σε πιο πυκνά μαλλιά και είναι ιδανικό για όσες από εμάς αγαπάμε το glamorous look.



Για να απογειώσουμε το Italian bob, χρησιμοποιούμε στρογγυλή βούρτσα με πιστολάκι, δίνοντας όγκο στις ρίζες. Αφήνουμε τις άκρες να γυρίσουν ελαφρώς προς τα έξω για μια retro αλλά επίκαιρη αισθητική και ολοκληρώνουμε με ένα gloss spray για λαμπερό φινίρισμα.