Bond repair: Οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες επανόρθωσης μαλλιών

Η επανάσταση της τεχνολογίας bond στην αποκατάσταση της δομής των μαλλιών

Τα μαλλιά μας δοκιμάζονται καθημερινά. Εργαλεία και προϊόντα styling, χημικές επεξεργασίες χρώματος, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες όπως ο ήλιος και η ρύπανση, αποδυναμώνουν τους δεσμούς της τρίχας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη δύναμη, την ελαστικότητα και την αντοχή της. Όταν αυτοί οι δεσμοί σπάνε, τα μαλλιά χάνουν τη συνοχή τους. Δείχνουν θαμπά, αποκτούν ξηρή αίσθηση και γίνονται πιο εύθραυστα.

Με την ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογίας bond, η σύγχρονη κοσμετολογία έφερε την επανάσταση στην επανόρθωση των μαλλιών. Ενσωματώθηκε σε καλλυντικές συνθέσεις που δεν στοχεύουν απλώς στην επιφάνεια, αλλά επεμβαίνουν στον πυρήνα της τρίχας. Οι bond θεραπείες γεμίζουν τα κενά της τρίχας, ξαναχτίζοντας τη δομή της και χαρίζουν μαλλιά που όχι μόνο δείχνουν πιο υγιή, αλλά είναι πιο ανθεκτικά.

Beauty editor’s favourites



IG @lovisabarkman

Epres Bond Repair Treatment – Απόκτησέ το εδώ



K18 Biomimetic Hairscience Leave-in Molecular Repair Hair Mask – Απόκτησέ το εδώ



L’Oréal Professionnel Absolut Repair Molecular Rinse-off Serum – Απόκτησέ το εδώ



Schwarzkopf Professional Fibre Clinix Bondfinity Treatment for Fine to Medium Hair – Απόκτησέ το εδώ



Redken Acidic Bonding Concentrate - Intensive Treatment – Απόκτησέ το εδώ



Olaplex No.0 Intensive Bond Building Hair Treatment – Απόκτησέ το εδώ



L’Oréal Paris Bond Repair Leave In Serum – Απόκτησέ το εδώ



Pantene Pro-V Miracles Molecular Bond Repair Intensive Hair Mask – Απόκτησέ το εδώ