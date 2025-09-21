Beauté την Κυριακή: Πώς να χρησιμοποιήσεις το ελαιόλαδο προς όφελος της ομορφιάς των μαλλιών σου
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
21 Σεπτεμβρίου 2025
Το ελαιόλαδο είναι ένας θησαυρός της μεσογειακής διατροφής, αλλά και ένα πανίσχυρο φυσικό ελιξίριο ομορφιάς. Από την αρχαιότητα, οι γυναίκες το χρησιμοποιούσαν για να χαρίζουν λάμψη και δύναμη στα μαλλιά τους. Αν τα μαλλιά σου δείχνουν ξηρά, ταλαιπωρημένα ή θαμπά, το ελαιόλαδο μπορεί να γίνει η δική σου «μυστική συνταγή ομορφιάς».
Γιατί το ελαιόλαδο είναι πολύτιμο για τα μαλλιά
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε που προστατεύει από την οξείδωση και συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της τρίχας, λιπαρά οξέα που θρέφουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα της τρίχας και αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν το φριζάρισμα και προστατεύουν από εξωτερικές επιθέσεις (ήλιο, ρύπανση, θερμότητα).
Πώς χρησιμοποιείται στα μαλλιά
- Θρεπτική μάσκα πριν το λούσιμο: Ζέστανε ελαφρώς 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο και άπλωσέ το σε μήκη και άκρες. Τύλιξε τα μαλλιά σου με μια ζεστή πετσέτα και άφησέ το να δράσει για 30-60 λεπτά. Έπειτα, λούσου κανονικά. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά απαλά, λαμπερά και ενυδατωμένα.
- Στοχευμένη περιποίηση για τις ξηρές άκρες: Αν οι άκρες σου σπάνε ή δείχνουν αφυδατωμένες, άπλωσε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο σε στεγνά μαλλιά, μόνο εκεί. Θα τις «σφραγίσει» και θα μειώσει την ψαλίδα.
- Φυσικός ορός κατά του φριζαρίσματος: Ρίξε 1-2 σταγόνες στις παλάμες σου, ζέστανέ τες τρίβοντάς τες και πέρασε ελαφρά πάνω από τα μαλλιά. Θα δεις το φριζάρισμα να εξαφανίζεται, ενώ η λάμψη θα απογειωθεί.
- Ενίσχυση μάσκας ή conditioner: Αν έχεις κάποια αγαπημένη μάσκα ή conditioner, πρόσθεσε 3-4 σταγόνες ελαιόλαδο στην ποσότητα που θα χρησιμοποιήσεις. Έτσι, θα αναβαθμίσεις άμεσα τη δύναμη ενυδάτωσης.
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.