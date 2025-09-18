Boho Blonde: Το πιο hot hair color trend του φθινοπώρου

Εντυπωσιακό με διάθεση ελευθερίας

Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του μια νέα εποχή για τα μαλλιά μας, με το boho blonde να κερδίζει τη θέση του ως το απόλυτο color trend της σεζόν. Πρόκειται για μια εκδοχή του ξανθού που αποπνέει ανεμελιά, φυσικότητα και κομψότητα, ιδανική για όσες θέλουμε να ανανεώσουμε το look μας με έναν effortless, αλλά chic τρόπο.



IG @candiceswanepoel

Σε αντίθεση με τα ψυχρά, παγωμένα ξανθά του καλοκαιριού, το boho blonde παίζει με ζεστές, ηλιοκαμένες αποχρώσεις και φυσικά highlights. Συνδυάζει το μπεζ, το honey blonde και απαλές caramel πινελιές, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα, αλλά σε μια πιο cozy εκδοχή, ιδανική για φθινοπωρινές εμφανίσεις.



IG @candiceswanepoel

Το boho blonde είναι μια απόχρωση που ταιριάζει σχεδόν σε όλους τους τόνους επιδερμίδας, ενώ δείχνει υπέροχη τόσο σε μακριά wavy μαλλιά, όσο και σε πιο κοντά κουρέματα. Τα ανάλαφρα highlights που χαρακτηρίζουν αυτή την απόχρωση δεν απαιτούν συχνό φρεσκάρισμα. Η ρίζα μπορεί να παραμείνει πιο σκούρα, κάνοντας το χρώμα φιλικό για κάθε busy lifestyle.