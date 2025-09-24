5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις πριν κόψεις τα μαλλιά σου, αυτό το φθινόπωρο

Το φθινόπωρο είναι η ιδανική στιγμή για αλλαγές, αρκεί να γίνουν μεθοδευμένα

Το φθινόπωρο είναι μια εποχή μετάβασης. Η καθημερινότητά μας αποκτά πιο σταθερό ρυθμό και η διάθεσή μας για ανανέωση κορυφώνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές γυναίκες επιλέγουμε να πειραματιστούμε με το κούρεμά μας, αυτή την περίοδο. Ωστόσο, πριν καθίσουμε στην καρέκλα του κομμωτηρίου, υπάρχουν ορισμένα σημεία που αξίζει να λάβουμε υπόψη.



Ο τρόπος ζωής μας

Ένα νέο κούρεμα δεν είναι μόνο αισθητική απόφαση, είναι και πρακτική. Αν το καθημερινό μας πρόγραμμα είναι απαιτητικό, ένα κούρεμα που χρειάζεται συνεχή styling μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο στη συντήρηση. Αντιθέτως, οι πιο φυσικές γραμμές ή τα μεσαία μήκη προσφέρουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

IG @hoskelsa

Η υφή των μαλλιών μας

Κάθε τύπος μαλλιών (ίσια, σγουρά, λεπτά ή πυκνά) αντιδρά διαφορετικά στο ίδιο κούρεμα. Για παράδειγμα, ένα καρέ σε ίσια μαλλιά αναδεικνύει τη γεωμετρία του, ενώ στα σγουρά μπορεί να δημιουργήσει όγκο που απαιτεί επιπλέον φροντίδα. Επομένως, είναι σημαντικό να συζητήσουμε με τον κομμωτή μας για το πώς θα «δουλέψει» το κούρεμα βάση της δική μας υφής μαλλιών.

Το σχήμα του προσώπου μας

Αν και δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες, το σχήμα του προσώπου μας μπορεί να μας καθοδηγήσει. Ένα μακρύ καρέ κολακεύει συνήθως οβάλ πρόσωπα, ενώ οι αφέλειες «σπάνε» τις έντονες γωνίες σε τετράγωνα ή μακρόστενα πρόσωπα. Μικρές προσαρμογές, όπως το φιλάρισμα γύρω από το πρόσωπο, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

IG @hoskelsa

Οι τάσεις της σεζόν

Οι πασαρέλες και τα social media δείχνουν ότι αυτό το φθινόπωρο κυριαρχούν οι πιο ανάλαφρες, φιλαριστές γραμμές με κίνηση, το κλασικό γαλλικό καρέ και οι curtain bangs που πλαισιώνουν το πρόσωπο με κομψότητα. Οι τάσεις, ωστόσο, είναι μόνο αφετηρία. Το σημαντικό είναι να υιοθετήσουμε ό,τι αντανακλά την προσωπικότητά μας.

Η συντήρηση

Ένα κούρεμα δεν τελειώνει στο κομμωτήριο. Για να διατηρήσουμε τη φρεσκάδα του, χρειάζονται τακτικά ραντεβού για φρεσκάρισμα και προϊόντα που θα υποστηρίξουν το αποτέλεσμα - από θερμοπροστατευτικά sprays έως ενυδατικές μάσκες. Με τον τρόπο αυτό το look παραμένει ανανεωμένο και ζωντανό.