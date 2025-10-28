Τα σαμπουάν που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις αν έχεις βαμμένα ή κατεστραμμένα μαλλιά ή αν έχεις κάνει θεραπεία κερατίνης

Ψάχνοντας για τα επόμενα προϊόντα της haircare ρουτίνας σου, σίγουρα θα έχεις "πέσει" πάνω στην ένδειξη "sulfate free". Είσαι σίγουρη πως ξέρεις τι ακριβώς σημαίνει; Τελικά αξίζει να αγοράσεις κι εσύ ένα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα;

Τι είναι τα θειικά άλατα;

Τα sulfates, ή αλλιώς SLS και SLES (sodium lauryl sulfate και sodium laureth sulfate), είναι συνθετικοί καθαριστικοί και αφριστικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε σαμπουάν, αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα. Πρόκειται για τα συστατικά που δημιουργούν πλούσιο αφρό, κάνοντας την εμπειρία του μπάνιου πιο ευχάριστη και διευκολύνοντας παράλληλα το ξέβγαλμα του προϊόντος από το δέρμα ή τα μαλλιά.

Όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλές συγκεντρώσεις, τα θειικά άλατα μπορεί να αφαιρέσουν τα φυσικά έλαια από την επιδερμίδα, οδηγώντας σε ερεθισμούς, κοκκινίλες, φαγούρα και έντονη ξηρότητα, ειδικά στις ευαίσθητες επιδερμίδες. Αντίθετα, τα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα είναι συνήθως πιο ήπια με το τριχωτό της κεφαλής, προσφέροντας αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να διαταράσσουν τη φυσική υγρασία του δέρματος και των μαλλιών.

Γιατί να επιλέξεις ένα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα;

Tα μαλλιά αποτελούνται από εκατομμύρια δεσμούς εσωτερικά της τρίχας, οι οποίοι τους προσδίδουν δομή και δύναμη. Η βαφή, το ντεκαπάζ και το συχνό styling με εργαλεία θερμότητας οδηγούν στο σπάσιμο αυτών των εσωτερικών δεσμών της τρίχας, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να δείχνουν αδύναμα και κατεστραμμένα.

Τότε είναι που τα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα αποτελεί εξαιρετική επιλογή. Οι ήπιες συνθέσεις τους καθαρίζουν απαλά, χωρίς να αφυδατώνουν την τρίχα, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της υγρασίας και της ελαστικότητας της τρίχας. Επιπλέον, βοηθούν το χρώμα να παραμένει ζωντανό και λαμπερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα είναι ιδανικά και για τη φροντίδα των μαλλιών μετά από θεραπείες λείανσης, όπως η θεραπεία κερατίνης, αφού βοηθούν στη διατήρηση του αποτελέσματος και παρατείνουν τη διάρκειά του.

Τα καλύτερα σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα

Elvive Bond Repair Shampoo, L'Oréal Paris-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σαμπουάν χωρίς θειϊκά άλατα ενισχυμένο με σύμπλεγμα Κιτρικού Οξέως στοχεύει στα φθαρμένα μαλλιά και τα βοηθά να ανακτήσουν τη χαμένη δύναμή τους, περιορίζοντας το σπάσιμο και αυξάνοντας τη λάμψη τους.

Sulfate Free Shampoo, Lorvenn

Ιδανικό για αδύναμα και ταλαιπωρημένα μαλλιά, αυτό το σαμπουάν περιέχει κερατίνη και ένα ενεργό μείγμα πρωτεϊνών μεταξιού για δύναμη και εσωτερική αναδόμηση της τρίχας. Χάρη στην προβιταμίνη β5 και την aloe vera τα μαλλιά ενυδατώνονται, ενώ η βιταμίνη Ε τους παρέχει αντιοξειδωτική δράση.

Discipline Bain Fluidéaliste, Kérastase

Το σαμπουάν Bain ​Fluidéaliste Sulfate ​Free χωρίς θειικά άλατα προσφέρει απαλότητα και καταπολεμά το φριζάρισμα στα ατίθασα μαλλιά, με αποτέλεσμα να είναι ευκολοχτένιστα και με μια ανάλαφρη αίσθηση.

Botanical Repair Shampoo, Aveda

Το Botanical Repair Shampoo δημιουργεί νέους ισχυρούς δεσμούς στον πυρήνα της τρίχας για να ενδυναμώσει και να μεταμορφώσει τα μαλλιά. Παράλληλα, απομακρύνει τη περίσσεια λιπαρότητα, τη συσσώρευση προϊόντων styling και τους ρύπους παράγοντες που καταπονούν τα μαλλιά.

Metal Detox Shampoo, L'Oréal Professionnel

Αυτό το σαμπουάν με κρεμώδη σύσταση L’Oréal Professionnel Serie Expert Metal Detox καθαρίζει τα μαλλιά από τα συσσωρευμένα μέταλλα κι έτσι ενισχύει την υγιή τους εμφάνιση και τη ζωντάνια του χρώματος.