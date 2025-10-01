Λάδι μαλλιών: Πριν ή μετά το styling;

Ο σωστός τρόπος εφαρμογής για να αποφύγεις το φριζάρισμα των μαλλιών

Το λάδι μαλλιών είναι στη λίστα με τα must-have της haircare routine μας. Χαρίζει λάμψη, ενυδατώνει σε βάθος και το σημαντικότερο, μειώνει το φριζάρισμα των μαλλιών. Ωστόσο, η συχνή απορία είναι πότε πρέπει ιδανικά να το εφαρμόζουμε, πριν ή μετά το styling; Η απάντηση δεν είναι καθολική. Αντίθετα, βρίσκεται στις εξατομικευμένες ανάγκες των μαλλιών μας και στο αποτέλεσμα που επιθυμούμε.

Πριν το styling

Εάν τα μαλλιά είναι ξηρά, ταλαιπωρημένα ή έχουν υποστεί χημικές επεξεργασίες, το λάδι μπορεί να λειτουργήσει σαν «ασπίδα» πριν το styling. Αν και δεν αντικαθιστά ένα εξειδικευμένο θερμοπροστατευτικό προϊόν, συμβάλλει στη μείωση της αφυδάτωσης από το πιστολάκι ή την πρέσα μαλλιών. Τα θρεπτικά συστατικά εισχωρούν στην τρίχα, χαρίζοντας πιο ελαστικά και λεία μαλλιά. Συγχρόνως, μια μικρή ποσότητα στις άκρες των μαλλιών πριν το στέγνωμα μας βοηθά να «κλειδώσουμε» την υγρασία μέσα στην τρίχα. Εφαρμόζουμε 2-3 σταγόνες σε νωπά μαλλιά, ξεκινώντας από τις άκρες και ανεβαίνοντας προς τα μήκη των μαλλιών, αποφεύγοντας όμως τη ρίζα για να μην αφήσουμε βαριά αίσθηση στα μαλλιά.

Μετά το styling

Όταν το λάδι εφαρμόζεται σε στεγνά μαλλιά, λειτουργεί κυρίως ως προϊόν φινιρίσματος. Εξαλείφει το φριζάρισμα που εμφανίζεται μετά το styling. Μερικές σταγόνες στις άκρες δίνουν υγιή, λαμπερή όψη. Αυτό που αξίζει επίσης να σημειωθεί είναι ότι προσφέρει μακροπρόθεσμη προστασία στα μαλλιά. Δημιουργεί ένα λεπτό φιλμ γύρω από την τρίχα, που την προστατεύει από την υγρασία του περιβάλλοντος. Πώς το εφαρμόζουμε; Ζεσταίνουμε το προϊόν στις παλάμες μας και το περνάμε απαλά από τα μήκη έως τις άκρες των μαλλιών μας. Έτσι αποφεύγουμε το «λάδωμα» και διατηρούμε ανάλαφρο το αποτέλεσμα.



Beauty tips

Αποφεύγουμε την εφαρμογή μεγάλης ποσότητας, καθώς συνήθως τα λάδια για τα μαλλιά είναι αρκετά πλούσια και μπορεί να βαρύνουν τα μαλλιά.

Αποφεύγουμε να το εφαρμόζουμε απευθείας στη ρίζα, εκτός αν είναι ειδικό για το τριχωτό.

Δεν χρησιμοποιούμε μόνο το λάδι μαλλιών για θερμοπροστασία όταν δουλεύουμε με υψηλές θερμοκρασίες. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο γι’ αυτόν τον σκοπό.

Beauty editor's favourites

