Κομψό, "καθαρό" και ταυτόχρονα edgy.

Πριν από μερικά χρόνια επανήλθε δυναμικά στη μόδα, ύστερα από χρόνια εξορίας του από τις λίστες με τα κορυφαία nail trends, κι έκτοτε συγκαταλέγεται μεταξύ των αγαπημένων επιλογών των fashionistas. Ο λόγος φυσικά για το γαλλικό μανικιούρ, το οποίο χάρη στην απλότητά του και την καθαρή αισθητική που προσφέρει, είναι ιδανικό για όσες θέλουν τα άκρα τους να δείχνουν περιποιημένα χωρίς να δεσμεύονται από κάποιο flashy χρώμα, αλλά και για όσες αγαπούν το μίνιμαλ και διαχρονικό στιλ.

Τα τελευταία χρόνια, η κλασική εκδοχή του δημοφιλούς nail look έχει εξελιχθεί, με τους σχεδιαστές μόδας να προτείνουν μέσω των shows τους δημιουργικές παραλλαγές που ανανεώνουν τη γνώριμη αισθητική του. Οι τάσεις πλέον πειραματίζονται με χρώματα, γραμμές, υφές και σχήματα, δίνοντας νέα ζωή στο γνωστό σχέδιο. Έτσι, βλέπουμε μια μετάβαση από το λευκό άκρο σε πιο παιχνιδιάρικες ή τολμηρές επιλογές, αλλά και μανικιούρ που «σπάνε» τη συμμετρία ή ενσωματώνουν διαφάνειες και μεταλλικά στοιχεία.

Deep French Nails: Αυτό είναι το it γαλλικό μανικιούρ του 2025

Αυτή τη σεζόν, η νέα εκδοχή του γαλλικού μανικιούρ "ακούει" στο όνομα Deep French Nails και συνδυάζει τη φινέτσα του κλασικού με μια μοντέρνα, φρέσκια προσέγγιση που αντικατοπτρίζει την ανάγκη για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα. Είναι πιο τολμηρό, πιο ευέλικτο και ιδανικό για όσες θέλουν να ξεχωρίσουν χωρίς να χάσουν αυτήν την τόσο γνώριμη αίσθηση κομψότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα στιλ που ισορροπεί ανάμεσα στο ρετρό και το σύγχρονο, και υπόσχεται να γίνει το απόλυτο nail trend των επόμενων μηνών.

IG @glossnail.bar

Τι είναι τα Deep French Nails;

Πρόκειται για ένα retro revival του γαλλικού μανικιούρ ή αλλιώς για ένα french mani με πολύ παχιά λευκή άκρη, που "κατεβαίνει" σχεδόν μέχρι τα μισά του νυχιού, δημιουργώντας έτσι μια έντονη αντίθεση με τη ροζ βάση. Πρόκειται για ένα nail look με έντονο '90s και '00s χαρακτήρα, που θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως "το πιο glamorous ξαδερφάκι" του κλασικού στιλ. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που λατρεύαν η Britney Spears και η Pamela Anderson στην αρχή της δεκαετίας του 2000, και το οποίο σήμερα θα συγκαταλεγόταν στο "starter kit" μιας mob wife -τάση που είδαμε πολύ τον περασμένο χειμώνα.

IG @nailsbyzola

Πίσω από το trend κρύβεται η celebrity manicurist Zola Ganzorigt, η οποία έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στην αύξηση της δημοτικότητας πολλών nail looks τα τελευταία χρόνια (βλ. τα chrome nails της Hailey Bieber). Αν και πρόκειται για ένα "καθαρό" μανικιούρ, που κάνει τα άκρα να δείχνουν κομψά και περιποιημένα, χαρακτηρίζεται από έναν πιο έντονο δυναμισμό από το κλασικό στιλ, γεγονός που το κάνει ιδανικό ακόμα και για όσες λατρεύουν να πειραματίζονται με το στιλ τους. Αν θέλεις να κάνεις το αποτέλεσμα να δείχνει λίγο πιο ενδιαφέρον, μπορείς να το συνδυάσεις με nail art σχέδια ή ακόμα και να διακοσμήσεις τα νύχια σου με στρας ή studs.