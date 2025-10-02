Η Αμάλ Κλούνεϊ έχει υιοθετήσει το χρώμα μαλλιών που "γλυκαίνει" το πρόσωπο

Η κολακευτική αλλαγή που αξίζει να κάνεις κι εσύ στα μαλλιά σου τώρα το φθινόπωρο

Τα τελευταία χρόνια, η Αμάλ Κλούνεϊ έχει αλλάξει δραματικά το στιλ της, αφήνοντας πίσω της την εικόνα της αυστηρής δικηγόρου και υιοθετώντας ένα πιο μοντέρνο, glamorous look που της ταιριάζει πολύ. Πίσω από το makeover της κρύβεται -σε μεγάλο βαθμό- ο celebrity makeup artist και hairstylist Δημήτρης Γιαννέτος, ο οποίος την έπεισε να αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνει το μακιγιάζ της, ενώ έδωσε και νέα πνοή στα μαλλιά της.

Το άκρως κολακευτικό χρώμα μαλλιών της Αμάλ Κλούνεϊ

IG @dimitrishair

Παρατηρώντας τις πιο πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της, βλέπουμε πως η σύζυγος του Τζορτζ Κλούνεϊ έχει υιοθετήσει ένα γλυκό καστανό χρώμα στα μαλλιά της, ενώ έχει διανθίσει το hair look της με ανταύγειες στο χρώμα της καραμέλας. Η έμπνευση πίσω από το ανανεωμένο χρώμα των μαλλιών της, όπως είχε πει στο παρελθόν ίδιος ο celebrity hair stylist ήταν ένα λαχταριστό Caramel macchiato κι όλες οι απολαυστικές καφέ αποχρώσεις του. "Caramel macchiato για την κυρία Κλούνεϊ", είχε γράψει στο προφίλ του στο Instagram κάτω από μία φωτογραφία της.

Αν έχέις βαρεθεί κι εσύ τα καστανά μαλλιά σου ή αν το hair look σου σού φαίνεται θαμπό και μονοδιάστατο, ακολούθησε το παράδειγμά της και τόλμησε να διανθίσεις κι εσύ την κουπ σου με highlights. Ζήτησε από τον κομμωτή σου ανταύγειες ή ακόμα και μπαλαγιάζ στο χρώμα της καραμέλας ή της σοκολάτας γάλακτος για να χαρίσεις διάσταση στο look σου, να φωτίσεις το πρόσωπό σου, αλλά και να "γλυκάνεις" τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, όπως ακριβώς και η Αμάλ Κλούνεϊ.

Ένα ακόμα στοιχείο του look της που αξίζει να αντιγράψεις είναι το φιλάρισμα στα μαλλιά της, το οποίο τους χαρίζει κίνηση και όγκο. Τα διακριτικά layers της αναδεικνύονται συνήθως από το blowout χτένισμά της, το οποίο επιλέγει σχεδόν αποκλειστικά για τις red carpet εμφανίσεις της. Οι "αφράτες" μπούκλες κάνουν τα μαλλιά της να δείχνουν πιο voluminous και τη συνολική εμφάνισή της πιο εντυπωσιακή.