Αγνώριστη η Πάμελα Άντερσον: Υιοθέτησε δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις μαλλιών της σεζόν

Η ανανεωμένη εμφάνισή της στο Παρίσι

Από τα '90s και την εποχή του Baywatch μέχρι σήμερα, τα επιμελώς ατημέλητα ξανθά μαλλιά αποτελούν μέρος της girl-next-door αισθητικής της Pamela Anderson. Μέσα στα τελευταία χρόνια έχει πειραματιστεί αρκετά με την εικόνα της, ξεκινώντας με την απόφασή της να μη φορά μακιγιάζ στο κόκκινο χαλί, ενώ έχει δοκιμάσει διάφορα κουρέματα, από κοντό καρέ μέχρι baby bangs. Το platinum blonde χρώμα των μαλλιών της ήταν πάντα ο κοινός παρανομαστής κάθε εμφάνισή της. Μέχρι τώρα.

H ηθοποιός αποφάσισε να κάνει μια νέα, απόλυτα δραστική αλλαγή στην εμφάνισή της κι έτσι απαρνήθηκε το χαρακτηριστικό ξανθό χρώμα των μαλλιών της, υιοθετώντας ένα copper hair look, που αναδεικνύει τα μπλε μάτια της. Αυτή δεν είναι όμως η μόνη αλλαγή που έκανε. Η τηλεοπτική Casey Jean Parker τόλμησε μια ακόμα μεγάλη τάση για φέτος, το shaggy layered lob, δηλαδή το μακρύ, φιλαριστό καρέ. Το εν λόγω κούρεμα φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων και χαρακτηρίζεται από έντονα layers και choppy bangs που χαρίζουν κίνηση και στιλ στα μαλλιά.

Πίσω από το hair makeover της κρύβεται ο hairstylist John Nollet, ο οποίος αποκάλυψε πως η Anderson ανανέωσε τα μαλλιά της για τις ανάγκες της νέας ταινίας "Love Is Not the Answer", στην οποία πρόκειται να συμπρωταγωνιστεί πλάι στον Steve Coogan. Αν και κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για προσωρινή αλλαγή, ο συνδυασμός των layers, με τις αφέλειες και το "γλυκό" copper χρώμα την κολακεύει εξαιρετικά, αναδεικνύοντας τον τόνο της επιδερμίδας, αλλά και το χρώμα των ματιών της.

Δες το ανανεωμένο hair look της: