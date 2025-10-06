Το haircut που θα βλέπεις παντού τους επόμενους μήνες

Υπάρχουν ορισμένα κουρέματα που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα. Απλώς ανανεώνονται και επιστρέφουν πιο εκλεπτυσμένα, πιο σύγχρονα, πιο statement. Το καρέ είναι ένα από αυτά. Το αγαπημένο haircut των fashion insiders επιστρέφει δυναμικά, πιο polished από ποτέ. Το νέο it καρέ του 2025 ακούει στο όνομα "the Riviera bob" και υπόσχεται να γίνει η πιο πολυτελής αναβάθμιση που θα κάνεις στην εμφάνισή σου αυτό το φθινόπωρο

Riviera bob: Αυτό είναι το νέο it καρέ του 2025

Το Riviera bob είναι ένα καρέ, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού ή των ώμων, έχει αυστηρό χαρακτήρα, ενώ χαρακτηρίζεται από όγκο στις ρίζες και έντονη λάμψη, που το κάνουν να δείχνει πολυτελές και "ακριβό". Πρόκειται στην ουσία για "το αδερφάκι" του Italian Bob, του καρέ που είχε μεσουρανήσει στο street style την περασμένη χρονιά. Έχει ακριβώς το ίδιο blunt σχήμα, αλλά είναι αρκετά πιο voluminous και εντυπωσιακό.

Αν θέλεις να κάνεις τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο πλούσια και πυκνά, αυτό είναι το κούρεμα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις αυτήν τη σεζόν. Συνήθως συνδυάζεται με blowout χτένισμα με έντονο όγκο στις ρίζες και γυρισμένες προς τα μέσα άκρες, που χαρίζουν ρετρό και ταυτόχρονα glamorous διάθεση σε κάθε εμφάνιση.

Το συγκεκριμένο κούρεμα αναδεικνύει κάθε υφή μαλλιών, πλαισιώνει υπέροχα το πρόσωπο και προσθέτει αυτό το «κάτι» που κάνει κάθε look να δείχνει editorial ready. Είτε το συνδυάσεις με minimal μακιγιάζ και κοσμήματα, είτε το αφήσεις να πρωταγωνιστήσει σε ένα πιο δυναμικό outfit, αυτό το καρέ είναι η απόλυτη επιλογή για όσες αγαπούν τη διαχρονική πολυτέλεια με μια δόση σύγχρονου cool.

Το Riviera bob έχει ήδη πρωταγωνιστήσει αρκετές φορές στο κόκκινο χαλί, με την Hailee Steinfeld, την Isabela Merced και την Selena Gomez να το κάνουν μέρος της signature εικόνας τους. Η τελεύταια μάλιστα το επέλεξε και για τη νυφική της εμφάνιση στο γάμο της με τον Benny Blanco τον περασμένο μήνα.

Πώς να το ζητήσεις από τον κομμωτή σου

Ζήτησε από τον hairstylist σου ένα αυστηρό καρέ κούρεμα, το οποίο να φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού ή των ώμων. Έπειτα, αν θέλεις, μπορείς να ζητήσεις μακριά layers, που θα χαρίσουν μια effortless νότα στην κουπ σου. Απόφυγε τις αφέλειες και τις φράντζες έτσι ώστε να διατηρήσεις αναλλοίωτο το στρογγυλό σχήμα του κουρέματος.