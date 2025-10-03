Το νέο, low-maintenance στιλ που έχει ήδη αγαπηθεί πολύ από τα it girls

Αν κάθε φθινόπωρο φλερτάρεις με την ιδέα να κόψεις αφέλειες, αλλά πάντα σε τρομάζει η σκέψη του καθημερινού styling και της "μάχης" με το σεσουάρ και τα ρόλεϊ, τότε τα torn bangs, το νέο it κούρεμα του φθινοπώρου 2025, ίσως να είναι η λύση που αναζητάς.

Torn bangs: Το it κούρεμα του φθινοπώρου 2025

Τι είναι τα torn bangs;

Πρόκειται για μακριές αφέλειες, που απλά χωρίζονται στη μέση δημιουργώντας ένα faux curtain bang look. Σε αντίθεση με το original trend, τα torn bangs δεν χαρακτηρίζονται από φιλάρισμα, γεγονός που τα κάνει πολύ πιο εύκολα στο styling. Στην ουσία, πρόκειται για την πιο ανάλαφρη και ευέλικτη εκδοχή των curtain bangs που δεν χρειάζεται να είναι τέλεια στιλιζαρισμένη για να δείχνει κομψή.

Το εν λόγω boho-chic κούρεμα δεν ξεχωρίζει μόνο για τον low-maintenance χαρακτήρα του, αλλά και για το πόσο κολακευτικό είναι. Τονίζει υπέροχα τις γωνίες του προσώπου, κάνοντας "φυσικό" contouring, ενώ παράλληλα καμουφλάρει περίτεχνα τα σημάδια γήρανσης,όπως τις ρυτίδες στο μέτωπο και "το πόδι της χήνας".

Σε ποιες γυναίκες ταιριάζουν τα torn bangs και πώς να κάνεις styling;

Τα torn bangs ταιριάζουν σε όλα τα σχήματα προσώπου, ενώ είναι ιδανικά για σπαστά μαλλιά. Για να πετύχεις αυτό το τόσο cool, tousled look, εφάρμοσε στα μαλλιά σου έναν αφρό ή ένα texturizing spray όσο είναι ακόμα νωπά κι έπειτα άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά. Δώσε σχήμα στις αφέλειες με τα ακροδάχτυλά σου, αφήνοντάς τες να ανοίξουν στη μέση φυσικά κι ανοίγοντας τες προς τα έξω ελαφρώς, έτσι ώστε να πλαισιώνουν το πρόσωπό σου και να τραβούν την προσοχή στα μάτια σου.

Θυμήσου ότι στόχος είναι το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει undone και ανεπιτήδευτα cool, όπως τα χτενίσματα που επιλέγουν συνήθως οι Γαλλίδες. Τα μαλλιά πρέπει να έχουν κίνηση και να δείχνουν φυσικά με τις αφέλειες να ακολουθούν τις γωνίες του προσώπου.