Οι safe bet τρόποι να αναβαθμίσεις ακόμα και το πιο απλό χτένισμα

Στους δρόμους των μητροπόλεων της μόδας, τα αξεσουάρ μαλλιών δεν είναι απλώς συμπληρωματικά σε μια εμφάνιση, αλλά οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Από τη Νέα Υόρκη και την Κοπεγχάγη, μέχρι το Λονδίνο, το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι, το street style κατά τη διάρκεια του fashion month για τη σεζόν SS26 απέδειξε πως με τις σωστές κινήσεις ακόμα και το πιο απλό χτένισμα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μικρό έργο τέχνης.

Αυτή την εποχή φαίνεται πως κυριαρχεί ένα παιχνιδιάρικο μίγμα νοσταλγίας και μοντέρνου design, όπου οι φιόγκοι και οι μεταλλικές λεπτομέρειες στα κοκκαλάκια μας θυμίζουν τις δεκαετίες των ’90s και ’00s, ενώ οι μεγάλες υφασμάτινες κορδέλες προσδίδουν μια ρομαντική, vintage νότα σε κάθε look. Μεταξύ των πιο αγαπημένων αξεσουάρ μαλλιών των it girls δεν έλειπαν φυσικά ούτε οι πιο τολμηρές επιλογές με τα retro looking headpieces να κλέβουν την παράσταση. Ακολουθούν τα hair accessories που αξίζει να προσθέσεις κι εσύ στη συλλογή σου σύμφωνα με τις πιο stylish fashionistas:

Αξεσουάρ μαλλιών 2025: Οι προτάσεις των it girls κατά τη διάρκεια του fashion month

Oversized Bows

Τα hair bows έχουν διατηρήσει τη θέση τους στη λίστα με τα trends εδώ και αρκετές σεζόν κι αν και παλαιότερα ήταν συνυφασμένοι με τον οίκο Chanel, πλέον βλέπουμε να ενσωματώνονται σε πολλά διαφορετικά στιλ. Κατά τη διάρκεια αυτού του fashion month κυριάρχησε η oversized εκδοχή τους με τις περισσότερες fashionistas να τα χρησιμοποιούν για να στολίσουν τα low ponytails τους.

Hair Cuffs

Τα hair cuffs σε χρυσό ή ασημί χρώμα αποτελούν την τάση-αποκάλυψη της σεζόν, λειτουργώντας ως ο πιο εύκολος τρόπος να αναβαθμίσει κανείς μια κλασική ή ακόμα και bubble αλογοουρά.

Retro Headpieces

Αν θέλεις να κάνεις ένα πραγματικό statement με την εμφάνισή σου, ακολούθησε το παράδειγμα των πιο stylish γυναικών και ολοκλήρωσε το look σου με ένα λαμπερό headpiece με χάντρες, όπως αυτά που πρωταγωνίστησαν στο street style του Μιλάνου και της Κοπεγχάγης.

Old School Hair Clips

Από τη λίστα με τις τάσεις δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν τα hair clips. Τις προηγούμενες εβδομάδες τα είδαμε να "παίζουν" πολύ με τη μορφή μικρών κλάμερ που θυμίζουν old school icons της δεκαετίας του 1990 και 2000.

Elastic Headbands

Οι ελαστικές, υφασμάτινες κορδέλες, που άλλοτε βλέπαμε μόνο στο γυμναστήριο, αποτελούν πλέον ένα από τα πιο αγαπημένα αξεσουάρ μαλλιών των fashionistas. Αυτήν τη σεζόν την τιμητική του είχε το καφέ, το μαύρο αλλά και το μπορντό.

Puffy Headbands

Ένα ακόμα αξεσουάρ μαλλιών που φιγούραρε στους δρόμους των μητροπόλεων της μόδας ήταν τα puffy headbands ή αλλιώς οι στέκες με όγκο που χαρίζουν έναν preppy και ταυτόχρονα ladylike αέρα σε κάθε εμφάνιση.