Το cut που υιοθετούν τώρα όλα τα cool girls

Τα καρέ κουρέματα κυριαρχούν στις τάσεις τα τελευταία χρόνια, με κάθε σεζόν να φέρνει μια νέα, ελαφρώς, διαφοροποιημένη του κλασικού στιλ, είτε συνδυασμένο με αφέλειες, curtain bangs ή φράντζα, είτε σε πιο μακριά ή πιο φιλαριστή εκδοχή. Αν και πρόκειται για ένα πραγματικά διαχρονικά κομψό κούρεμα, που δεν απογοητεύει ποτέ, είναι πραγματικά αναζωογονητικό που στη λίστα με τις τάσεις της χρονιάς, προστέθηκε ένα διαφορετικό, πιο τολμηρό cut. Αν έχεις όρεξη να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή σου, το νέο hot κοντό γυναικείο κούρεμα του 2025 είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να ζητήσεις από τον κομμωτή σου.

Το it κοντό γυναικείο κούρεμα του 2025

Με έμφαση στη φρεσκάδα, τη δυναμική θηλυκότητα και τη minimal αισθητική, το νέο αυτό cut ισορροπεί ανάμεσα στην κομψότητα και τον σύγχρονο χαρακτήρα. Εκπέμπει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ανεπιτήδευτη φινέτσα και είναι ένα look που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο. Ο λόγος για το lixie, δηλαδή τη μακριά εκδοχή του pixie cut.

Πρόκειται για ένα κούρεμα με ξεκάθαρες αναφορές στη δεκαετία του 1990, το οποίο χαρακτηρίζεται από μακρύ μήκος στο πίσω μέρος, που φτάνει μέχρι το ύψος του αυχένα και από layers, τα οποία πλαισιώνουν το πρόσωπο. Συχνά συνδυάζεται με πλαϊνή φράντζα ή αφέλειες, που του χαρίζουν επιπλέον cool vibes.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου κουρέματος είναι ότι δείχνει όμορφο ακόμα και χωρίς καθόλου styling. Απλά άφησε τα μαλλιά σου να στεγνώσουν φυσικά, έτσι ώστε να έχουν κίνηση, ή εφάρμοσε έναν αφρό για όγκο για να κάνεις το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει extra voluminous. Για ένα πιο polished, sleek look, επιστράτευσε το αγαπημένο σου τζελ ή paste.

Το lixie cut έχει ήδη αγαπηθεί από πολλές celebrities, ανάμεσά τους οι Taylor Hill, Emma Stone, Pamela Anderson και Meryl Streep, με τους hair experts να πιστεύουν ότι η δημοτικότητά του θα εκτοξευτεί μέσα στους επόμενους μήνες και πιο συγκεκριμένα από την αρχή του νέου έτους.