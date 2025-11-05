Χαρίζει σχήμα, κίνηση και όγκο ακόμα και στα πιο άτονα, μακριά μαλλιά

Τα μακριά μαλλιά ανέκαθεν συμβόλιζαν τη θηλυκότητα, την ανεπιτήδευτη κομψότητα και την ελευθερία. Το μυστικό για να παραμένουν εντυπωσιακά και υγιή και να μη δείχνουν "βαριά" και άτονα; Το σωστό κούρεμα για μακριά μαλλιά. Τα τελευταία χρόνια ένα είναι το cut που έχει πρωταγωνιστήσει στο street style και το red carpet κι αυτό δεν είναι άλλο από το butterfly cut.

Το ωραιότερο κούρεμα για μακριά μαλλιά

Τι είναι το butterfly cut;

Εμπνευσμένο από τη ρετρό αισθητική των ‘70s και τη φυσική χάρη και τη συμμετρία των φτερών μιας πεταλούδας, το butterfly cut δημιουργεί ένα αρμονικό παιχνίδι με τα layers, δίνοντας στα μαλλιά δομή και αέρινη κίνηση. Δεν είναι απλώς ένα ακόμη φιλαριστό cut. Είναι το πιο κολακευτικό κούρεμα για μακριά μαλλιά.

Χαρακτηρίζεται από layers σε διάφορα μήκη, τα οποία πλαισιώνουν το πρόσωπο και δημιουργούν ένα εφέ, που θυμίζει, όπως είπαμε, τα ανοιχτά φτερά μιας πεταλούδας. Τα πιο κοντά layers πέφτουν γύρω από το πρόσωπο, δίνοντας όγκο και σχήμα, ενώ τα πιο μακριά κρατούν το μήκος των μαλλιών, επιτρέποντάς σου να τα πιάνεις σε αλογοουρά ή bun χωρίς να χάνεις την αίσθηση του φιλαρίσματος.

Πρόκειται για ένα κούρεμα που δείχνει πραγματικά εντυπωσιακό σε γυναίκες με λεπτή έως μέτρια τρίχα, καθώς δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο πυκνών μαλλιών. Αν έχεις πιο χοντρή τρίχα ή σγουρά μαλλιά, συζήτησέ το με τον κομμωτή σου καθώς μπορεί να χρειαστεί να κάνεις επιπλέον φιλάρισμα για να πετύχεις το επιθυμητό butterfly effect.

Πώς να κάνεις styling

Το butterfly cut αγαπά τη φροντίδα χωρίς υπερβολές. Ένας αφρός ή ένα σπρέι με θαλασσινό αλάτι αρκεί για να αναδείξει την κίνησή του, καθώς είναι ένα κούρεμα που δείχνει όμορφο ακόμα κι όταν είναι λίγο ατημέλητο. Αν βέβαια θέλεις πραγματικά να αδείξεις τα layers του και έχεις λίγο παραπάνω χρόνο στη διάθεσή σου, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να υιοθετήσεις ένα blowout look. Για να πετύχεις αυτούς τους "αφράτους" κυματισμούς, που αγαπούν τα it girls του Instagram, χρησιμοποίησε το σεσουάρ και μια στρογγυλή βούρτσα για να ισιώσεις τα μαλλιά σου, φροντίζοντας να γυρίζεις τις άκρες προς τα έξω για μέγιστο όγκο και φυσική κίνηση.