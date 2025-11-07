Χαρίζει πλούσιο όγκο και "σώμα" ακόμα και στα πιο άτονα και λεπτά μαλλιά

Κάθε σεζόν φέρνει μαζί της νέες τάσεις κι αυτόν τον χειμώνα, το βλέμμα στρέφεται στα μαλλιά και πιο συγκεκριμένα σε ένα φρέσκο, ultra chic cut. Το it κούρεμα του χειμώνα 2025 υπόσχεται να να χαρίσει όγκο και νέα πνοή ακόμη και στα πιο λεπτά μαλλιά, εκτοξεύοντας την κομψότητα στα ύψη. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή στο μήκος, αλλά για μια σιωπηλή μεταμόρφωση: ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη φρεσκάδα. Ο λόγος για το cloud bob, ένα κούρεμα που δεν χρειάζεται πολλά για να ξεχωρίσει, μόνο το σωστό attitude.

Κούρεμα χειμώνας 2025: Τι είναι το cloud bob;

Το cloud bob είναι η σύγχρονη, αέρινη εκδοχή του κλασικού καρέ. Είναι ένα κούρεμα ανάλαφρο, με όγκο και κίνηση, ένα cut που δείχνει αβίαστα κομψό, χωρίς να μοιάζει υπερβολικά "στημένο". Xαρακτηρίζεται από ένα απαλό, στρογγυλεμένο σχήμα, χωρίς έντονες γωνίες. Τα layers "σβήνουν" αρμονικά το ένα πάνω στο άλλο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει "σύννεφο", όπως άλλωστε μαρτυρά και το όνομά του. Το μήκος ιδανικά φτάνει λίγο πιο πάνω από τους ώμους, ώστε να διατηρείται η ισορροπία και να μπορεί να χαρίζει ανάλαφρο όγκο με φυσική κίνηση χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά.

Σε ποιες γυναίκες ταιριάζει

Το εν λόγω κούρεμα ταιριάζει εξαιρετικά σε οβάλ πρόσωπα, αλλά και πρόσωπα σε σχήμα καρδιάς, αφού ο στρογγυλεμένος του όγκος δημιουργεί πιο ισορροπημένες αναλογίες. Κολακεύει όμως και τα τετράγωνα πρόσωπα, μαλακώνοντας τις έντονες γωνίες τους. Ιδανικά καλό θα ήταν να το αποφύγεις αν έχεις στρογγυλό ή πολύ μακρόστενο πρόσωπο, καθώς μπορεί να τονίσει τα "αδύναμα" σημεία του.

Κάπου εδώ να πούμε επίσης ότι δεν ταιριάζει σε κάθε τύπο μαλλιών. Σε πολύ πυκνά ή χοντρά μαλλιά, το cloud bob μπορεί να χάσει την αέρινη αίσθησή του, ενώ δεν θεωρείται ιδανικό ούτε για τα πολύ ίσια μαλλιά, τα οποία απαιτούν πολλή προσπάθεια στο styling για να επιτευχθεί η επιθυμητή υφή και ο όγκος.

Πώς να κάνεις σωστό styling

Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα, το cloud bob είναι -παραδόξως- low-maintenance. Ένα απλό φρεσκάρισμα στο κομμωτήριο κάθε έξι με οκτώ εβδομάδες αρκεί για να διατηρηθεί το σχήμα. Για το styling τώρα επιστράτευσε έναν ανάλαφρο όγκο, ένα volumizing spray ή μια blowout κρέμα και γενικά προϊόντα που χαρίζουν κίνηση χωρίς να "βαραίνουν" τα μαλλιά. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε το σεσουάρ και μια στρογγυλή, φαρδιά βούρτσα για να χαρίσεις έξτρα όγκο και σχήμα στα μαλλιά σου.