Αυτά είναι τα πιο κολακευτικά κοντά κουρέματα για σπαστά μαλλιά

Αναδεικνύουν τη φυσική υφή των μαλλιών και χαρίζουν στιλ σε κάθε εμφάνιση

Ούτε τελείως ίσια, ούτε απόλυτα σγουρά, τα σπαστά μαλλιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Ως wavy girlie, ξέρω από πρώτο χέρι ότι αυτή η τόσο μοναδική υφή, όσο όμορφη και αν είναι, συχνά δοκιμάζει την υπομονή, λόγω του φριζαρίσματος και των ατίθασων φυτρών. Παρόλο που πολλές φορές η πρώτη σκέψη είναι να τα ισιώσεις ή να τα μαζέψεις ψηλά, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κοντά κουρέματα για σπαστά μαλλιά που μπορούν να αναδείξουν το φυσικό τους χαρακτήρα με τρόπο ανεπιτήδευτα κομψό. Το μυστικό βρίσκεται στην επιλογή του σωστού μήκους, αυτού που δουλεύει με την υφή σου, όχι εναντίον της. Ακολουθούν πέντε επιλογές για να τους χαρίσεις σχήμα και κίνηση και να κάνεις την εμφάνισή σου να δείχνει έξτρα stylish:

Τα καλύτερα κοντά κουρέματα για σπαστά μαλλιά

Layered Bob

Το διαχρονικό bob αποκτά νέα διάσταση όταν συνδυάζεται με σπαστή υφή. Ζήτησε από τον κομμωτή σου να προσθέσει διακριτικά layers στην κουπ σου προκειμένου να χαρίσει κίνηση και όγκο στα μαλλιά, αποτρέποντας το αντιαισθητικό puffy effect, που χαρακτηρίζει κατά γενική ομολογία τα σπαστά μαλλιά. Πρόκειται για ένα look που ισσοροπεί τέλεια ανάμεσα στο προσεγμένο και το effortless.

Asymmetrical Bob

Αν τα μαλλιά σου έχουν πιο έντονο σπάσιμο, ένα ασύμμετρο καρέ, δηλαδή ένα bob που είναι πιο κοντό πίσω και μακρύτερο μπροστά, μπορεί να τους χαρίσει δομή και σχήμα. Οι άνισες γραμμές θα αναδείξουν τους φυσικούς κυματισμούς των μαλλιών σου, προσφέροντας μοντέρνα κομψότητα και κίνηση χωρίς επιπλέον styling.

Wavy Pixie

Αν έχεις όρεξη να κάνεις ένα full makeover, το κοντό pixie cut αποτελεί σίγουρα την πιο εντυπωσιακή επιλογή. Με σωστό φιλάρισμα και λίγο προϊόν διαμόρφωσης, το αποτέλεσμα θα δείχνει δροσερό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο χαρακτήρα.

Shag

Το shag cut, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων ή ακόμα και των κοκάλων του στέρνου, επιστρέφει δυναμικά, με ακανόνιστα μήκη και layers που αγκαλιάζουν τη φυσική κίνηση των σπαστών μαλλιών. Είναι το τέλειο κοντό κούρεμα για όσες θέλουν όγκο στις ρίζες και ανάλαφρη υφή στις άκρες, αλλά και για όσες δεν αγαπούν να περνούν πολλή ώρα μπροστά στον καθρέπτη, αφού ακόμα και "ατημέλητο", δείχνει super stylish.

Bob with Bangs

Οι αφέλειες στα σπαστά μαλλιά μπορεί να φαίνονται risky επιλογή, ωστόσο όταν γίνουν σωστά, χαρίζουν μια πολύ chic, boho αισθητική. Το κοντό μήκος σε συνδυασμό με αέρινες αφέλειες πλαισιώνει υπέροχα το πρόσωπο και τονίζει το βλέμμα, ενώ δείχνει ανεπιτήδευτα cool.