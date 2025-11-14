Genesis: Αυτή είναι η Νο.1 επαγγελματική σειρά κατά της τριχόπτωσης παγκοσμίως

Το jenny.gr βρέθηκε στο event της Κérastase για την εμβληματική Genesis αλλά και το ολοκαίνουριο K-Scan

Υπάρχουν στιγμές που τα μαλλιά μας μοιάζουν να αφηγούνται τη δική τους ιστορία: άγχος, εποχικές μεταβολές, ορμονικές αλλαγές ή απλώς η καθημερινότητα που τα καταπονεί περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Και τότε, η τριχόπτωση δεν είναι απλώς μια αισθητική ανησυχία, αλλά ένα σήμα ότι τα μαλλιά και το τριχωτό χρειάζονται έξτρα φροντίδα και προσοχή.

Photo Panoulis

Τη λύση έρχεται να δώσει η Κérastase με τη Νο.1 σειρά επαγγελματικής περιποίησης μαλλιών κατά της τριχόπτωσης, Genesis, για την οποία διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό luxury event στο Arch στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025. Εκεί είχαμε τη χαρά να βρεθούμε κι εμείς, όπως και πολλές Ελληνίδες celebrities και influencers, προκειμένου να μάθουμε -ακόμα- περισσότερα για την εμβληματική αυτή σειρά για πιο πλούσια και δυνατά μαλλιά.

Photo Panoulis

Πώς καταφέρνει όμως να μειώνει αισθητά την τριχόπτωση που προκαλείται τόσο από το σπάσιμο της τρίχας όσο και από τη μειωμένη αντοχή στη ρίζα; Με συνθέσεις που συνδυάζουν Aminexil 1,5%, εκχύλισμα ρίζας τζίντζερ και κύτταρα εδέλβεις, η Genesis προσφέρει ενδυνάμωση από τη ρίζα έως τις άκρες. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σειράς είναι φυσικά το Serum Anti-Chute Fortifiant, το οποίο αποτελεί τον απόλυτο σύμμαχο στην καθημερινή ρουτίνα φροντίδας κατά της τριχόπτωσης.

Photo Panoulis

Το event κορυφώθηκε με μια πολύ ωραία συζήτηση με τίτλο “The Power of Care”, όπου συμμετείχαν η Κλέλια Ανδριολάτου, ηθοποιός & VIP πρόσωπο της μάρκας στην Ελλάδα, η Δρ. Άννα Κανδαράκη, Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια & Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο Μαρίνος Σταμάτης, Education Manager της Kérastase. Τη συζήτηση συντόνισε ο Ιωάννης Κάζας, Social & Advocacy Manager της Kérastase.

Photo Panoulis

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε για τη δική της σχέση με τη περιποίηση των μαλλιών της, τονίζοντας: «Για μένα, η περιποίηση των μαλλιών είναι μια καθημερινή τελετουργία φροντίδας. Όταν τα μαλλιά μου είναι πιο λαμπερά, δυνατά με υγιή όψη από ποτέ, νιώθω κι εγώ πιο δυνατή. Είναι σαν να μου υπενθυμίζουν ότι μπορώ να σταθώ με αυτοπεποίθηση σε κάθε στιγμή της ημέρας μου.»

Η Δρ. Άννα Κανδαράκη, προσέγγισε το θέμα από ψυχολογική σκοπιά, αναφέροντας: «Η φροντίδα είναι μια πράξη αυτοσεβασμού. Όταν μαθαίνουμε να επενδύουμε χρόνο σε εμάς, επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με το σώμα και το μυαλό μας». Ο Μαρίνος Σταμάτης από την πλευρά του ανέδειξε τη σημασία της επιστήμης πίσω από τη φροντίδα: «Στην Kérastase, η τεχνολογία και η φροντίδα συνυπάρχουν. Η σειρά Genesis είναι το αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας για να προσφέρει ορατά αποτελέσματα σε κάθε γυναίκα που επιθυμεί πιο δυνατά και ανθεκτικά μαλλιά». Η Ελένη Αναγνωστοπούλου, Brand Business Leader της Kérastase, δήλωσε σχετικά με τη σειρά: «Η Genesis εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία της Kérastase: προσωποποιημένη φροντίδα που ξεπερνά την φροντίδα των μαλλιών! Δεν είναι απλώς μια σειρά κατά της τριχόπτωσης, αλλά μια καθημερινή πράξη αυτοφροντίδας που ενδυναμώνει τη γυναίκα σε κάθε της στιγμή.»

Photo Panoulis

Πριν φύγουμε από το event, δεν παραλείψαμε να επισκεφθούμε το K-Scan Corner, στο οποίο αφεθήκαμε στα έμπειρα χέρια της ομάδας των Care Coaches της Kérastase προκειμένου να κάνουμε μια προσωποποιημένη διάγνωση με το K-Scan, το νέο καινοτόμο εργαλείο με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Όχι μόνο μάθαμε τις ανάγκες του δικού μας τριχωτού, αλλά με τη βοήθεια των pros συνθέσαμε τη δική μας προσωποποιημένη haircare ρουτίνα -με την υπογραφή της Kérastase φυσικά.