Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα μαλλιών για φριζάρισμα

Η «μαγική» συνταγή που αφήνει τα μαλλιά αισθητά πιο λεία και στιλπνά

Το φριζάρισμα είναι ένα από τα πιο συχνά -και επίμονα- ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στα μαλλιά, ειδικά όταν είναι ξηρά, ταλαιπωρημένα ή έχουν υποστεί θερμική ή χημική καταπόνηση. Πολλές φορές η λύση μπορεί να κρύβεται πολύ πιο κοντά απ' όσο νομίζουμε, σε απλά, φυσικά συστατικά που έχουμε ήδη στην κουζίνα μας. Η παρακάτω σπιτική μάσκα μαλλιών για φριζάρισμα αποτελεί τρανό παράδειγμα, αφού συνδυάζει ενυδάτωση, λιπαρά οξέα και φυσικά μαλακτικά συστατικά, που λειαίνουν την τρίχα και χαρίζουν ελαστικότητα και λάμψη.

Πώς να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα μαλλιών για φριζάρισμα

Υλικά:

½ ώριμο αβοκάντο

1 κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας (ή ελαιόλαδο αν δεν έχεις)

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι (προαιρετικά)

Γιατί λειτουργεί:

Το αβοκάντο είναι πλούσιο σε ω-λιπαρά οξέα κι έτσι λειαίνει και ενυδατώνει σε βάθος. Το λάδι καρύδας από την άλλη μειώνει το φριζάρισμα «σφραγίζοντας» την τρίχα, ενώ το μέλι συγκρατεί την υγρασία. Τέλος, το γιαούρτι, αν τελικά το χρησιμοποιήσεις, προσθέτει απαλότητα και βοηθά στο ξεμπέρδεμα.

IG @jessideoliveira

Εκτέλεση:

Λιώσε καλά το αβοκάντο μέχρι να γίνει μια λεία πάστα. Πρόσθεσε το λάδι καρύδας, το μέλι και το γιαούρτι κι ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα. Εφάρμοσε τη μάσκα σε νωπά ή στεγνά μαλλιά, στα μήκη και τις άκρες και κάνε απαλό μασάζ ώστε να απορροφηθεί. Έπειτα, πιάσε τα μαλλιά σου ψηλά και κάλυψέ τα με μια πετσέτα ή ένα σκουφάκι. Άφησε τη μάσκα να δράσει για 20–30 λεπτά και στη συνέχεια ξέπλυνε καλά και λούσου με ένα ήπιο σαμπουάν. Κατευθείαν θα δεις πως τα μαλλιά σου θα είναι πιο λεία, πιο απαλά και θα έχουν μια υπέροχη, φυσική λάμψη.