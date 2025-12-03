Ελπίζουμε να έχεις κλείσει ήδη το ραντεβού σου στο nail salon για τον Δεκέμβρη

Αυτές τις γιορτές, το κλασικό γαλλικό μανικιούρ επιστρέφει πιο λαμπερό και κομψό από ποτέ, ανανεωμένο μέσα από festive λεπτομέρειες και παιχνιδιάρικες υφές που θυμίζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Οι μίνιμαλ γραμμές παραμένουν, όμως το εφέ εξελίσσεται: από χρυσές άκρες που προσθέτουν μια διακριτική δόση glam σε κάθε outfit, μέχρι ασημί πινελιές που χαρίζουν έξτρα λάμψη σε κάθε look. Για πιο τολμηρές εμφανίσεις, το κλασικό λευκό tip μεταμορφώνεται σε glittery εκδοχές ή συνδυάζεται με chrome φινίρισμα, δημιουργώντας μια αίσθηση γιορτινής πολυτέλειας χωρίς υπερβολές. Αν τώρα αγαπάς την πιο elegant πλευρά των Χριστουγέννων μπορείς να εμμείνεις στο κλασικό στιλ, αλλά να το συνδυάσεις με μεταλλικές λεπτομέρειες ή μικρά διακριτικά σχέδια, όπως αστέρια και φιόγκους, για να το κάνεις να δείχνει πιο γιορτινό.

Εμείς κάναμε την έρευνά μας στο Instagram και βρήκαμε τα 10 καλύτερα χριστουγεννιάτικα νύχια με γαλλικό σχέδιο για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Χριστουγεννιάτικα νύχια γαλλικό: 10 στιλ για να διαλέξεις

Cashmere Tips

Gold Tips

Reverse French

Put a bow on it

Silver Tips

Double Lines

Glitter Tips

Pearl Details

Candy Cane Glazed

Blue Tips