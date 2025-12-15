Βαρέθηκες τα σκούρα νύχια; Αυτό είναι το επόμενο μανικιούρ που πρέπει να ζητήσεις

Η νέα μίνιμαλ τάση νυχιών που έχει κατακλύσει το Instagram feed και την for you μας

Μπορεί οι βαθιές αποχρώσεις, από το κλασικό μπορντό μέχρι το ζεστό καφέ, να είναι από τις πιο διαχρονικές για το μανικιούρ του χειμώνα, ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό να έχεις αρχίσει να τις… βαριέσαι. Αν έχεις πάθει κι εσύ burgundy and chocolate brown overdose, θα χαρείς να μάθεις πως ένα νέο μίνιμαλ στιλ έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, υποσχόμενο να ανανεώσει το look σου χωρίς υπερβολές.

Το ιδανικό μανικιούρ για εσένα που βαρέθηκες τα σκούρα νύχια

Ο λόγος για τα porcelain nails, τη νέα εκδοχή των milky white νυχιών του φετινού χειμώνα, που έχει αρχίσει ήδη να κατακλύζει το Instagram feed και την for you μας. Πρόκειται για ένα ημιδιάφανο, γαλακτερό λευκό μανικιούρ με το ίδιο λαμπερό φινίρισμα που έχουν οι ακριβές πορσελάνες. Αν και ταιριάζει τόσο σε κοντά, όσο και σε μακριά νύχια, οι nail experts προτείνουν κοντό μήκος και οβάλ ή τετράγωνο σχήμα, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει πραγματικά chic.

Εκλεπτυσμένο και κομψό, το συγκεκριμένο μανικιούρ κάνει τα άκρα να δείχνουν καθαρά και περιποιημένα, ενώ χαρίζει έναν αέρα πολυτέλειας σε κάθε εμφάνιση. Για να δείχνει βέβαια πραγματικά «ακριβό» δεν θα πρέπει να αμελείς την καλή περιποίηση των επωνυχίων. Φρόντιζε τα σε καθημερινή βάση χρησιμοποιώντας ένα cuticle oil και φυσικά μην ξεχνάς να ενυδατώνεις τα χέρια σου χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη κρέμα.