Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν πάρεις απόφαση να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήρι για κερατίνη

Στον αγώνα για πιο λεία, λαμπερά και εύκολα διαχειρίσιμα μαλλιά, η θεραπεία κερατίνης είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος. Αν και όντως μπορεί να προσφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, η αλήθεια είναι ότι έχει και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πριν αποφασίσει να κλείσει ραντεβού στο κομμωτήριο. Ποια είναι λοιπόν τα αρνητικά της κερατίνης μαλλιών;

Κερατίνη μαλλιών: Τα αρνητικά που πρέπει να γνωρίζεις

1. Ένα από τα σημαντικότερα αρνητικά της κερατίνης μαλλιών είναι η πιθανή παρουσία φορμαλδεΰδης, η οποία έχει συνδεθεί με ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμα και αναπνευστικά προβλήματα όταν η θεραπεία γίνεται σε χώρους με κακό εξαερισμό. Γι΄ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να κάνεις ένα patch test αν είναι δυνατόν και να επιλέξεις ένα κομμωτήριο, όπου να αερίζεται καλά ο χώρος.

2. Η θεραπεία κερατίνης μπορεί να αποδυναμώσει την τρίχα μακροπρόθεσμα, ειδικά αν εφαρμόζεται συχνά ή σε ήδη ταλαιπωρημένα μαλλιά. Αν και το άμεσο αποτέλεσμα φαίνεται ενισχυμένο και υγιές, η συνεχής έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή -συχνά πάνω από 200°C- μπορεί να προκαλέσει φθορά στο εσωτερικό της τρίχας. Το αποτέλεσμα; Σπάσιμο, ψαλίδα και απώλεια της φυσικής ελαστικότητας των μαλλιών.

IG @rosiehw

3. Ένα ακόμη μειονέκτημα είναι ότι η κερατίνη αλλάζει τη φυσική υφή των μαλλιών. Οι μπούκλες μπορεί να χάσουν εντελώς το σχήμα τους ή να επανέλθουν ανομοιόμορφα όσο «ξεθωριάζει» η θεραπεία, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να δείχνουν ατίθασα.

4. Η κερατίνη δεν ενδείκνυται για άτομα με ευαισθησίες στο τριχωτό της κεφαλής, με δερματολογικά προβλήματα ή με τάση για αλλεργίες, αφού μπορεί να εμφανίσουν φαγούρα, κοκκινίλες ή ήπια τριχόπτωση μετά τη θεραπεία.

Σε τρομάξαμε; Δεν υπάρχει λόγος. Η κερατίνη μπορεί όντως να προσφέρει θεαματική λείανση και λάμψη στα μαλλιά, ωστόσο πριν πάρεις απόφαση να κάνεις την εν λόγω θεραπεία είναι σημαντικό να έχεις ενημερωθεί καλά για αυτή και να επιλέξεις ένα αξιόπιστο κομμωτήριο. Αν πάλι δεν νιώθεις έτοιμη, μπορείς να εξερευνήσεις άλλες επιλογές που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις πιο λεία μαλλιά, όπως μία θεραπεία με βιταμίνες στο κομμωτήριο ή ένα hair botox.