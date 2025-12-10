Αυτό είναι το πιο κολακευτικό κούρεμα για στρογγυλά πρόσωπα

Ανακάλυψε το στιλ που δημιουργεί γωνίες στο πρόσωπο και δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός πιο λεπτού οβάλ σχήματος

Σ' αρέσουν τα μακριά φιλαριστά haircuts ή μήπως τα κοντά καρέ; Όποιο και να είναι το κούρεμα που έχει κερδίσει την καρδιά σου, σε προτρέπουμε να το τολμήσεις! Αν θέλεις όμως να βρεις ένα cut που να σε κολακεύει πραγματικά, ίσως αξίζει να ρίξεις μια ματιά στους κανόνες που ισχύουν για κάθε σχήμα προσώπου. Ποιο είναι λοιπόν το καλύτερο κούρεμα για στρογγυλά πρόσωπα;

Το πιο κολακευτικό κούρεμα για στρογγυλά πρόσωπα

Το ιδανικό κούρεμα για στρογγυλά πρόσωπα θεωρείται αυτό που δημιουργεί την αίσθηση επιμήκυνσης και ισορροπίας στα χαρακτηριστικά, χωρίς να προσθέτει περιττό πλάτος. Αν υπάρχει ένα στιλ που καταφέρνει αυτό το αποτέλεσμα με τον πιο φυσικό και κομψό τρόπο, είναι το μακρύ, φιλαριστό κούρεμα με curtain bangs. Πρόκειται για ένα κλασικό αλλά σύγχρονο look που συνδυάζει κίνηση και ανάλαφρη υφή, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πιο λεπτού και πιο ανορθωμένου οβάλ σχήματος.

Η επιτυχία του συγκεκριμένου κουρέματος στηρίζεται πρωτίστως στο μήκος του. Τα μακριά μαλλιά, που πέφτουν κάτω από τους ώμους, έχουν την ικανότητα να επιμηκύνουν οπτικά το πρόσωπο, τραβώντας τη ματιά προς τα κάτω. Σε αντίθεση με τα κοντά ή πολύ φουσκωτά κουρέματα, που μπορεί να τονίσουν το πλάτος, το μακρύ μήκος λειτουργεί σαν φυσικό contouring.

Το δεύτερο στοιχείο που κάνει αυτό το κούρεμα ιδανικό είναι το φιλάρισμα. Τα layers προσφέρουν όγκο εκεί που χρειάζεται και αποφορτίζουν την περιοχή γύρω από τα μάγουλα, αφήνοντας το πρόσωπο να «αναπνεύσει». Αν ξεκινήσουν περίπου από το ύψος της κλείδας και πέσουν ανομοιόμορφα, χαρίζουν μια όμορφη, αέρινη κίνηση χωρίς να προσθέτουν πλάτος στα πλαϊνά του προσώπου. Αυτή η στρατηγική κατανομή του όγκου φέρνει τις αναλογίες σε πιο οβάλ σχήμα, το οποίο θεωρείται το πιο ισορροπημένο και κολακευτικό.

Και φυσικά, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του look είναι τα curtain bangs. Αυτές οι αφέλειες που ανοίγουν στο κέντρο και αγκαλιάζουν τα ζυγωματικά δημιουργούν το ιδανικό οπτικό παιχνίδι για στρογγυλά πρόσωπα. Αντί να κόβουν το πρόσωπο οριζόντια, όπως συμβαίνει με τις ίσιες αφέλειες, τα curtain bangs σχηματίζουν δύο διαγώνιες γραμμές που κατευθύνουν το βλέμμα προς τα μήλα και το σαγόνι. Έτσι, δημιουργούν την ψευδαίσθηση γωνιών και γενικά πιο λεπτών χαρακτηριστικών.

Κάπου εδώ να πούμε ότι το εν λόγω κούρεμα ξεχωρίζει και για την ευελιξία του, αφού μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους μαλλιών, από ίσια μέχρι κυματιστά και σγουρά, και να χαρίσει ένα chic, effortless αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερο styling.

Editor's Note: Εξίσου αγαπημένη επιλογή για τα στρογγυλά πρόσωπα είναι και το ασύμμετρο, αλλά και το φιλαριστό καρέ, δύο στιλ που δημιουργούν την ψευδαίσθηση οβάλ σχήματος και κάνουν τα μάγουλα να φαίνονται πιο αδύνατα.