Αυτά είναι τα ωραιότερα κουρέματα για μακριά ίσια μαλλιά

Τα haicuts που δίνουν στιλ και σχήμα στα μακριά και ίσια μαλλιά

Τα μακριά ίσια μαλλιά είναι διαχρονικά, κομψά και αποτελούν έναν τέλειο καμβά για αμέτρητα χτενίσματα. Παρότι συχνά θεωρούνται «εύκολα», στην πραγματικότητα κρύβουν τη δική τους πρόκληση: χωρίς το σωστό cut μπορεί να δείχνουν άτονα, βαριά και χωρίς καθόλου κίνηση. Το μυστικό για να αναδειχθεί η φυσική τους λάμψη δεν βρίσκεται στο μήκος, αλλά στη σωστή αρχιτεκτονική του κουρέματος. Ποια είναι λοιπόν τα πιο κολακευτικά κουρέματα για μακριά, ίσια μαλλιά;

Τα καλύτερα κουρέματα για μακριά ίσια μαλλιά

Long layers

Τα μακριά layers είναι ίσως η πιο ασφαλής και ταυτόχρονα εντυπωσιακή επιλογή για ίσια μαλλιά. Δημιουργούν κίνηση χωρίς να αφαιρούν μήκος, «σπάνε» τη μονοτονία και προσθέτουν μια αέρινη αίσθηση. Ιδανικά για όσες θέλουν ένα κομψό αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό, τα layers δίνουν ζωή στα μαλλιά και βοηθούν στο styling, είτε προτιμάς ένα απόλυτα sleek look, είτε ένα ελαφρύ blow-dry με κίνηση στις άκρες.

Blunt Cut

Για όσες αγαπούν τις καθαρές γραμμές, το blunt cut είναι μονόδρομος. Τα μαλλιά κόβονται όλα στο ίδιο μήκος, δημιουργώντας ένα αυστηρό αλλά εξαιρετικά μοντέρνο αποτέλεσμα. Το κούρεμα αυτό είναι ιδανικό για εσένα που έχεις λεπτή τρίχα και θέλεις να κάνεις τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο «γεμάτα» και υγιή, αλλά και να αναδείξεις τη λάμψη τους.

Face-Framing Layers

Τα face-framing layers, δηλαδή το διακριτικό φιλάρισμα γύρω από το πρόσωπο, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. «Μαλακώνει» τα χαρακτηριστικά, αναδεικνύει τα ζυγωματικά και προσφέρει μια ανεπιτήδευτη κομψότητα, ενώ αν χτενίσεις σωστά τα layers με μια μεγάλη στρογγυλή βούρτσα και το σεσουάρ, μπορούν να χαρίσουν κίνηση και αέρα στα μαλλιά.

Bangs

Οι αφέλειες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν εντελώς την εικόνα των μακριών ίσιων μαλλιών. Τα curtain bangs προσθέτουν στιλ και κίνηση χωρίς δέσμευση, ενώ οι ίσιες «γεμάτες» αφέλειες χαρίζουν fashion-forward χαρακτήρα και ένταση. Το κλειδί για να είναι πραγματικά κολακευτικό το αποτέλεσμα είναι να προσαρμοστούν στο σχήμα του προσώπου και στην πυκνότητα των μαλλιών σου.

Editor's Note: Ακόμη και το καλύτερο κούρεμα χρειάζεται σωστή φροντίδα. Τα μακριά ίσια μαλλιά δείχνουν στα καλύτερά τους όταν είναι υγιή, λαμπερά και καλά ενυδατωμένα. Επένδυσε λοιπόν σε ελαφριά προϊόντα λείανσης, serum λάμψης και λαδάκια και μην ξεχνάς να κάνεις ένα καλό κούρεμα συντήρησης κάθε λίγους μήνες για να «καθαρίσεις» τις άκρες και να διατηρήσεις το σχήμα των μαλλιών σου.