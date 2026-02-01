Κάνεις μπούκλες χωρίς θερμότητα; 3 κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζεις

Κι όμως οι πιο viral heat free μέθοδοι δεν είναι όσο αθώες νομίζεις

Από την εποχή του Covid-19 και μετά, δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει δοκιμάσει έστω και μία viral μέθοδο για heat free curls. Από τα overnight twists και τα braids μέχρι τα foam rollers και τα flexi rods, οι γυναίκες όλων των ηλικιών στρέφονται σε αυτές τις τεχνικές για να αποφύγουν τη φθορά που προκαλείται από τα σεσουάρ, τις πρέσες ισιώματος και τα ψαλίδια για μπούκλες, με πολλές από αυτές μάλιστα να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα. Παρά τη δημοτικότητά τους ωστόσο, οι μπούκλες χωρίς θερμότητα δεν είναι τόσο αθώες, όσο πιστεύεις...

Μπούκλες χωρίς θερμότητα: 3 κίνδυνοι που ίσως δεν γνωρίζεις

Ψαλίδα & Τριχόπτωση

Ο πρώτος και πιο προφανής κίνδυνος αφορά το σπάσιμο της τρίχας. Οι περισσότερες μπούκλες χωρίς θερμότητα δημιουργούνται με κάποιου είδους πλέξη των μαλλιών, κάτι που μπορεί να ασκήσει υπερβολική πίεση στις ρίζες και στις άκρες. Αν τα μαλλιά είναι ξηρά, ταλαιπωρημένα ή έχουν υποστεί προηγούμενη θερμική ή χημική επεξεργασία, αυτή η πίεση μπορεί με τον καιρό να οδηγήσει σε σπάσιμο της τρίχας ή ακόμα και τριχόπτωση ή αραιά σημεία στην κορυφή του κεφαλιού.

Φριζάρισμα

Πολλές heat free μέθοδοι καλούν για μαλλιά νωπά ή ακόμα και βρεγμένα. Η παρατεταμένη παραμονή σε υγρό περιβάλλον εκτός από το ότι κάνει τα μαλλιά πιο αδύναμα και επιρρεπή στο σπάσιμο, αυξάνει τον κίνδυνο φριζαρίσματος και δυσκολεύει τη διατήρηση των καθαρών, ομοιόμορφων μπούκλων.

Λιπαρότητα

Αν θέλεις οι μπούκλες χωρίς θερμότητα να αντέξουν για όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες γίνεται, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να εφαρμόσεις έναν αφρό, τζελ ή σπρέι αλατόνερου πριν ακολουθήσεις το αγαπημένο σου tutorial. Όσο αθώα και να μοιάζει αυτή η πρακτική, στην πραγματικότητα αυτή η υπερβολική χρήση προϊόντων styling μπορεί να «φορτώσει» τα μαλλιά, καθιστώντας τα βαριά και λιπαρά και επηρεάζοντας με την πάροδο του χρόνου την υγεία του τριχωτού.

Our two cents

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και οι μπούκλες χωρίς θερμότητα χρειάζονται μέτρο. Προσπάθησε να είσαι όσο το δυνατόν πιο φιλική με τα μαλλιά σου όταν ακολουθείς τα viral tutorials που βλέπεις online και απόφυγε το καθημερινό styling έτσι ώστε τα μαλλιά σου να προλαβαίνουν να πάρουν μια... ανάσα.