Η Μόνικα Μπελούτσι υιοθέτησε το κούρεμα που έχει αντιγηραντικό εφέ στο πρόσωπο

Το έξυπνο cut που επιλέγουν πολλές celebrities άνω των 50

Ποιος είπε ότι μετά τα 50 η μόνη επιλογή σου είναι το αυστηρό καρέ και το pixie; Η Μόνικα Μπελούτσι αποδεικνύει σε κάθε εμφάνισή της το ακριβώς αντίθετο διατηρώντας σταθερά ένα μέτριο μήκος στα μαλλιά της. Πριν από μερικές μέρες αποκάλυψε μάλιστα μια νέα αλλαγή στο look της, που έκανε την εμφάνισή της να δείχνει ακόμα πιο φρέσκια και νεανική.

Tο βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου η Μόνικα Μπελούτσι περπάτησε το κόκκινο χαλί της τελετής απονομής των βραβείων BAFTA φορώντας μια εντυπωσιακή maxi δημιουργία της Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, με την προσοχή όλων να στρέφεται βέβαια στο beauty look της. Όπως θα δεις στις φωτογραφίες που ακολουθούν, η ηθοποιός διάνθισε το κούρεμά της με wispy bangs, μία από τις μεγαλύτερες τάσεις μαλλιών για φέτος, παραδίδοντας για μία ακόμα φορά μαθήματα στιλ.

Η επιλογή της αυτή δεν ήταν τυχαία. Οι χαλαρές, ανέμελες αφέλειες συγκαταλέγονται στα κουρέματα που έχουν τη «μαγική» ικανότητα να αφαιρούν χρόνια από την εμφάνιση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ακολουθήσεις το παράδειγμά της: Δοκίμασε ανάλαφρες ή αυστηρές αφέλειες που καλύπτουν τελείως το μέτωπο -και τις ρυτίδες- ή για μια ακόμα πιο νεανική εμφάνιση, επίλεξε curtain bangs, δηλαδή αφέλειες που ανοίγουν στη μέση, πλαισιώνοντας το πρόσωπο.

Όποιο στιλ και να επιλέξεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα αλλαγή στα μαλλιά σου θα μαλακώσει τα χαρακτηριστικά σου και θα προσθέσει μια αβίαστη κοριτσίστικη ανεμελιά στη συνολική σου εμφάνιση. Ανάλογα με το μήκος τους, οι αφέλειες μπορούν να καλύψουν όχι μόνο τις ρυτίδες στο μέτωπο, αλλά και τις λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια, όπως το γνωστό «πόδι της χήνας», προσφέροντας ένα πιο φρέσκο και νεανικό look.