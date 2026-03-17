Οι αποχρώσεις και οι τεχνικές που αναδεικνύουν τέλεια τις μπούκλες

Τα σγουρά μαλλιά έχουν τη δική τους προσωπικότητα. Δεν αντανακλούν απλώς το φως, το διαχέουν και το μετατρέπουν σε κίνηση. Γι’ αυτό και το χρώμα δεν λειτουργεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο όπως στα ίσια μαλλιά. Εκεί που ένα flat χρώμα μπορεί να δείχνει κομψό σε ένα sleek κούρεμα, στα σγουρά μαλλιά συχνά «χάνεται», εξαφανίζοντας τη διάσταση που κάνει τις μπούκλες τόσο μοναδικές. Ποιο είναι λοιπόν το ιδανικό χρώμα για σγουρά μαλλιά;

Το ιδανικό χρώμα για σγουρά μαλλιά

Ξέχασε τα μονοδιάστατα, φλατ χρώματα. Τα σγουρά μαλλιά δείχνουν πιο ζωντανά όταν συνδυάζονται 2–3 κοντινοί τόνοι αντί για ένα ενιαίο χρώμα. Τεχνικές όπως το soft balayage και το curl painting είναι οι πλέον ιδανικές για εσένα, καθώς δημιουργούν φυσικά highlights που φωτίζουν τις μπούκλες.

Αποχρώσεις όπως το ζεστό καστανό, το honey blonde, το dirty blonde, το καραμελέ και το soft copper λειτουργούν εξαιρετικά γιατί μιμούνται τον τρόπο που ο ήλιος ανοίγει φυσικά τα μαλλιά, αναδεικνύοντας τη μοναδική υφή τους. Αντίθετα, αποχρώσεις όπως το βαθύ, ενιαίο μαύρο ή το σκούρο καστανό αν και αρχικά μοιάζουν εντυπωσιακές, στην πραγματικότητα κάνουν τις μπούκλες να δείχνουν λιγότερο ορισμένες, ενώ κάνει το σχήμα των μαλλιών να χάνει τον όγκο του οπτικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απαρνηθείς για πάντα τα σκούρα χρώματα -απλώς χρειάζονται μικρές φωτεινές πινελιές γύρω από το πρόσωπο ή στις άκρες για να δημιουργηθεί κίνηση.

Μην ξεχνάς ότι...

Τα σγουρά μαλλιά είναι από τη φύση τους πιο ξηρά, επομένως η επιλογή της κατάλληλης βαφής παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι πιο ήπιες τεχνικές και τα gloss treatments βοηθούν να διατηρηθεί η ελαστικότητα της μπούκλας, ώστε το χρώμα να δείχνει λαμπερό και όχι θαμπό. Φυσικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάς να τα φροντίζεις και στο σπίτι εμπλουτίζοντας τη ρουτίνα σου με ενυδατικά προϊόντα, όπως μάσκες, leave-in conditioners και έλαια έτσι ώστε οι μπούκλες να δείχνουν λαμπερές και καλοσχηματισμένες.