5 νέες μάσκες για πιο πυκνά, λεία και ενυδατωμένα μαλλιά

Τα νέα λανσαρίσματα που θα ανανεώσουν την hair care ρουτίνα σου

Μήπως νιώθεις ότι τα μαλλιά σου χρειάζονται ένα pick me up; Οι νέες μάσκες μαλλιών που μόλις έκαναν το ντεμπούτο τους στα beauty counters και τα κομμωτήρια δεν υπόσχονται μόνο ενυδάτωση, αλλά επανορθώνουν τους δεσμούς της τρίχας, ενισχύουν το τριχωτό και αξιοποιούν skincare-inspired συστατικά που μέχρι πρόσφατα βλέπαμε μόνο σε ορούς προσώπου: πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ, φυτικές πρωτεΐνες και bond-building τεχνολογίες μπαίνουν στο επίκεντρο, προσφέροντας βαθιά αναδόμηση και λάμψη με επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι . Παράλληλα, οι σύγχρονες φόρμουλες γίνονται πιο ελαφριές, πιο στοχευμένες και πιο πολυλειτουργικές, καλύπτοντας ταυτόχρονα ανάγκες όπως επανόρθωση, anti-frizz δράση και ενισχύση της τριχοφυΐας. Ιδού εκείνες που αξίζει να δοκιμάσεις:

5 νέες μάσκες μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις

Botanic Τherapy Grape Moisture Μάσκα Μαλλιών, Garnier

Εμπλουτισμένη με νερό σταφυλιού και αντιοξειδωτικό έλαιο σταφυλιού, αυτή η μάσκα ενυδατώνει εντατικά τα μαλλιά και αναζωογονεί τη λάμψη τους.

Chronologiste Masque Intense Régénérant, Kérastase

Εμπλουτισμένη με υαλουρονικό οξύ και αβυσίνη, αυτή η μάσκα έχει σχεδιαστεί για μαλλιά που έχουν αποδυναμωθεί από σημάδια ωριμότητας: ξηρότητα, θαμπάδα, απώλεια όγκου και πάχους, φριζάρισμα.

Fructis Hair Food 3-In-1 Μάσκα Με Ακτινίδιο, Garnier

Χάρη στην περιεκτικότητά της σε νερό ακτινίδιου και μενθόλη, αυτή η μάσκα στοχεύει αποτελεσματικά στις λιπαρές ρίζες και τα ξηρά μήκη, χαρίζοντάς τους πλούσια ενυδάτωση και φρεσκάδα.

Keratin Alpha Sleek Professional Mask, L'Oréal Professionnel

Εμπλουτισμένη με Keratin-Alpha shaper και αλυσίδες αμινοξέων, αυτή η επαγγελματική μάσκα διαθέτει πλούσια, αισθησιακή υφή που θρέφει σε βάθος, ενώ αναδομεί και λειαίνει την κερατίνη της τρίχας. Μαλακώνει και ενυδατώνει τα μαλλιά, χαρίζοντας άμεση λάμψη, έλεγχο του φριζαρίσματος και του όγκου.

Pro-V Grow Abundant Ant-Hair Loss Mask, Pantene

Η μάσκα μαλλιών κατά της τριχόπτωσης Pantene Grow Abundant είναι μια εντατική θεραπεία που στοχεύει στη βαθιά θρέψη και ενισχύει δραστικά την ανάπτυξη πιο μακριών και πιο ανθεκτικών μαλλιών.