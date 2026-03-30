Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν πας στο κομμωτήριο

Φέτος, οι αφέλειες αποτελούν τη Νο.1 τάση στα μαλλιά, κυριαρχώντας σε πασαρέλες, social media και street style σε όλο τον κόσμο. Από φυσικές, ανεπιτήδευτες γραμμές μέχρι πιο έντονες και γεωμετρικές εκδοχές, οι αφέλειες επιστρέφουν δυναμικά χάρη στη «μαγική» ικανότητά τους να χαρίζουν γαλλική φινέτσα και κοριτσίστικη ανεμελιά σε κάθε εμφάνιση, αλλά και να μεταμορφώνουν κάθε κούρεμα χωρίς να χρειάζεται κάποια δραστική αλλαγή στο μήκος. Το θέμα όμως δεν είναι απλώς να ακολουθήσεις την τάση, αλλά να επιλέξεις το στιλ που ταιριάζει πραγματικά στα χαρακτηριστικά σου. Αν αναρωτιέσαι λοιπόν «τι αφέλειες μου ταιριάζουν», ο παρακάτω οδηγός είναι για εσένα:

Τι αφέλειες μου ταιριάζουν;

Με βάση το σχήμα του προσώπου σου:

Αν έχεις οβάλ πρόσωπο, είσαι τυχερή, καθώς σου ταιριάζουν σχεδόν όλα τα στιλ. Μπορείς να δοκιμάσεις ίσιες, πυκνές αφέλειες που φτάνουν μέχρι τα φρύδια για ένα κομψό αποτέλεσμα ή πιο ανάλαφρα curtain ή wispy bangs που δίνουν φυσική κίνηση.

Αν το πρόσωπό σου είναι στρογγυλό, στόχος σου θα πρέπει να είναι να δημιουργηθεί η αίσθηση μήκους και να «σπάσει» η καμπυλότητα. Οι μακριές, φιλαριστές αφέλειες είναι οι πλέον ιδανικές για εσένα, καθώς λεπταίνουν οπτικά το πρόσωπο. Απόφυγε τις πολύ κοντές και ίσιες αφέλειες, γιατί τονίζουν τη στρογγυλότητα και κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο γεμάτο.

Αν έχεις τετράγωνο πρόσωπο, θα σου προτείναμε να επιλέξεις ελαφρώς ατημέλητες αφέλειες. Τα wispy ή curtain bangs αποτελούν τέλεια επιλογή για εσένα καθώς βοηθούν να μαλακώσουν οι γωνίες του προσώπου και να δημιουργηθεί ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα. Οι πολύ αυστηρές, ίσιες γραμμές καλό είναι να αποφεύγονται, γιατί τονίζουν τη γεωμετρία του προσώπου.

Αν έχεις πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς με πιο φαρδύ μέτωπο και στενό πηγούνι, οι αφέλειες που ανοίγουν απαλά προς τα πλάγια είναι η καλύτερη επιλογή. Τα curtain bangs, αλλά και οι ελαφριές, ασύμμετρες αφέλειες θεωρούνται ιδανικές αφού μειώνουν οπτικά το πλάτος του μετώπου και φέρνουν ισορροπία στα χαρακτηριστικά.

Με βάση την υφή των μαλλιών σου:

Στα ίσια μαλλιά, οι καθαρές, blunt αφέλειες δείχνουν πιο εντυπωσιακές και διατηρούν εύκολα το σχήμα τους.

Αν έχεις λεπτά μαλλιά, προτίμησε πιο αραιές και φιλαριστές αφέλειες, οι οποίες συνήθως δεν φαίνονται «βαριές», αλλά χαρίζουν κίνηση και στιλ.

Στα κυματιστά μαλλιά, τα natural looking curtain bangs είναι ιδανικά, γιατί συνεργάζονται με την κίνηση της τρίχας αντί να την πιέζουν. Δημιουργούν ένα μοντέρνο, χαλαρό αποτέλεσμα χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερο styling, γεγονός που τις καθιστά την πιο low maintenance επιλογή.

Αν έχεις σγουρά μαλλιά, οι μακρύτερες αφέλειες που πέφτουν απαλά γύρω από το πρόσωπο είναι οι πιο πρακτικές, καθώς οι μπούκλες συρρικνώνονται όταν στεγνώνουν και χρειάζονται χώρο για να «κάτσουν» σωστά.