Το «έξυπνο» cut που δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο πλούσιων και «γεμάτων» μαλλιών

Νιώθεις ότι τα μαλλιά σου δεν έχουν τον όγκο και την κίνηση που θα ήθελες; Ότι δείχνουν μόνιμα φλατ και... θλιβερά; Ενώ παλεύεις με προϊόντα και online hacks που υπόσχονται θαύματα, η λύση βρίσκεται σε κάτι πιο απλό: στο κατάλληλο κούρεμα. Κι όμως με τη σωστή γραμμή, τα μαλλιά μπορούν να αποκτήσουν κίνηση, να δείξουν πιο γεμάτα και να πλαισιώσουν πιο αρμονικά το πρόσωπο. Ποιο είναι το κατάλληλο κούρεμα για λίγα μαλλιά λοιπόν;

Η πιο κολακευτική επιλογή για εσένα είναι το καρέ, ένα διαχρονικό στιλ που παραμένει σταθερά αγαπημένο ακριβώς επειδή προσαρμόζεται εύκολα και κολακεύει τα λεπτά μαλλιά. Το καρέ χαρακτηρίζεται από καθαρές γραμμές και μήκος που συνήθως φτάνει από το ύψος του πιγουνιού μέχρι τους ώμους. Ενώ όλες οι εκδοχές του είναι κομψές, αν έχεις λίγα μαλλιά διατήρησε το μήκος του κοντό, μέχρι το ύψος των αφτιών ή του πηγουνιού, έτσι ώστε να «κερδίσεις» όσο το δυνατόν περισσότερο όγκο μπορείς. Αυτή η συγκεκριμένη δομή βοηθά τα μαλλιά να δείχνουν πιο πυκνά, επειδή αφαιρείται το βάρος που τα κάνει να «πέφτουν». Όσο πιο ελαφριά είναι η τρίχα, τόσο πιο εύκολα ανασηκώνεται στη ρίζα, δημιουργώντας φυσικό όγκο.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του καρέ είναι ότι διατηρεί τις άκρες γεμάτες. Σε αντίθεση με τα έντονα φιλαριστά κουρέματα, που μπορεί να αραιώσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα των μαλλιών, το αυστηρό ή ελαφρώς ασύμμετρο καρέ κρατά την πυκνότητα συγκεντρωμένη στο τελείωμα. Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο πλούσιων μαλλιών, καθώς το μάτι αντιλαμβάνεται ένα συμπαγές σχήμα αντί για λεπτές, διάσπαρτες άκρες.

Τώρα αν θέλεις να πετύχεις ένα πραγματικά voluminous αποτέλεσμα, θα σε συμβουλεύαμε να αποφύγεις τη χωρίστρα στη μέση και να διανθίσεις το κούρεμά σου με μία πλαϊνή φράντζα, η οποία, αν χτενιστεί σωστά, μπορεί να δώσει έξτρα «αέρα» στις ρίζες.

Ένας ακόμα λόγος που αξίζει να το δοκιμάσεις; Η πρακτικότητά του. Το εν λόγω cut δεν απαιτεί πολύπλοκο styling και μπορεί να δείχνει κομψό και effortlessly cool ακόμη και όταν στεγνώσει φυσικά. Ένα απλό φορμάρισμα με το σεσουάρ είναι αρκετό για να αποκτήσει κίνηση, ενώ ένας ελαφρύς κυματισμός μπορεί να προσθέσει διάσταση, κάνοντας τα μαλλιά να φαίνονται πιο πλούσια χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση πολλών προϊόντων που συχνά βαραίνουν την τρίχα.

Editor's Tip: Για έξτρα όγκο, εφάρμοσε έναν αφρό ή ένα volumizing spray στις ρίζες πριν ξεκινήσεις το styling.