Το νέο χρώμα μαλλιών της Αμάλ Κλούνεϊ θα σε κάνει να θέλεις να κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο

Η νέα αλλαγή στην εμφάνισή της δια χειρός Δημήτρη Γιαννέτου

Κάποιες γυναίκες φαίνεται να έχουν όλη την τύχη με το μέρος τους και η Αμάλ Κλούνεϊ είναι σίγουρα μία από αυτές. Όχι μόνο κατάφερε να κατακτήσει έναν από τους πιο περιζήτους εργάνηδες στο Hollywood, αλλά διατηρεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο αξιοζήλευτες κουπ. Τα μαλλιά της αποτελούν σχεδόν σήμα κατατεθέν: λαμπερά, πλούσια και πάντα απόλυτα ισορροπημένα ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο, λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης για χιλιάδες γυναίκες. Η πιο πρόσφατη εμφάνισή της με ανανεωμένο χρώμα μαλλιών είναι άλλη μία εντυπωσιακή προσθήκη στη λίστα των iconic looks της.

Την αποκάλυψη της ανανεωμένης εμφάνισή της της έκανε ο αγαπημένος της hairstylist, Δημήτρης Γιαννέτος, δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών της στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram. Το σοκολατένιο καστανό hair look της φαίνεται πως έχει διανθιστεί με ζεστές χρυσαφένιες και bronde ανταύγειες, οι οποίες χαρίζουν βάθος και διάσταση στα μαλλιά της, ενώ κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει ακόμα πιο πολυτελές και πλούσιο.

Στη λεζάντα που συνόδευε και τις δύο δημοσιεύσεις, ο Γιαννέτος αποκάλυψε την έμπνευση πίσω από αυτήν τη chic απόχρωση: το La Panthère της Cartier, όνομα που συνδέεται τόσο με ένα πολυτελές άρωμα όσο και με σχέδιο ρολογιού του οίκου. «Ήθελα να αλλάξω διακριτικά το χρώμα και το μήκος των μαλλιών της Αμάλ», είπε ο ίδιος. «Οι La Panthère ανταύγειες είναι τολμηρές, αλλά ταυτόχρονα δείχνουν αβίαστες και εξαιρετικά κομψές», πρόσθεσε.

Ο Γιαννέτος εκτός από το ότι περιποιήθηκε τα μαλλιά της δικηγόρου, επιμελήθηκε και το μακιγιάζ της χρησιμοποιώντας αποκλειστικά προϊόντα της Charlotte Tilbury. Σύμφωνα με τα Instagram Stories της εταιρείας, δημιούργησε το σοφιστικέ και απόλυτα σύγχρονο blurred lip look της χρησιμοποιώντας το Lip Cheat στην απόχρωση Foxy Brown και το K.I.S.S.I.N.G Lipstick στην απόχρωση Coral Kiss.

Το νέο hair look της Αμάλ Κλούνεϊ: