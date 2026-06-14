Τζένιφερ Λόπεζ: Το αποκαλυπτικό φόρεμα που τράβηξε όλα τα βλέμματα στις Κάννες

Η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε στις Κάννες με ένα λαμπερό μίνι φόρεμα γεμάτο κοψίματα, επιβεβαιώνοντας ξανά τον τίτλο του απόλυτου fashion icon.

Η Τζένιφερ Λόπεζ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας και η τελευταία της εμφάνιση στη Γαλλία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη. Η παγκόσμια σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου βρέθηκε στις Κάννες και κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των θαυμαστών και των social media χάρη σε ένα από τα πιο τολμηρά και εντυπωσιακά σύνολα που έχει φορέσει τα τελευταία χρόνια.

Η 56χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της στη γαλλική Ριβιέρα, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή αλλά αινιγματική λεζάντα «Tout va bien» («Όλα πάνε καλά»), ενώ παράλληλα δήλωσε ως τοποθεσία τις Κάννες.

Στο επίκεντρο των φωτογραφιών βρέθηκε ένα λαμπερό μίνι φόρεμα διακοσμημένο με κρυστάλλους. Το σχέδιο ξεχώριζε χάρη στο βαθύ ντεκολτέ που έφτανε σχεδόν μέχρι τον αφαλό, αλλά και στα εντυπωσιακά κοψίματα στα πλαϊνά, τα οποία εκτείνονταν από τα πλευρά μέχρι τους γοφούς.

Το look ολοκληρώθηκε με διχτυωτό καλσόν σε nude αποχρώσεις και λαμπερές μπότες πάνω από το γόνατο, γεμάτες στρας και γκλίτερ, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα στη λάμψη του Χόλιγουντ και την υψηλή ραπτική.

